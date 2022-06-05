Рийгикогу принял поправки к закону, улучшающие доступность услуг семейных врачей

«Для государства приоритетным является повышение качества услуг первичной медицинской помощи и доступности услуг семейного врача. Как правило, впервые сталкиваясь с медицинской системой, человек сначала контактирует с семейным врачом и его коллегами. Эти специалисты заботятся о здоровье человека на протяжении всей его жизни», – сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Он добавил, что благодаря поправкам условия для врачей, только начинающих свой профессиональный путь, станут более гибкими. При этом они позволят поддержать и тех семейных врачах, которые уже много лет работают в системе здравоохранения. «Мы должны сделать все возможное, чтобы и в будущем помощь семейных врачей была доступна жителям всех регионов Эстонии», – добавил министр.