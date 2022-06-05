Утром 3 июня министр внутренних дел Кристиан Яани подписал распоряжение об утверждении стипендиатов на обучение внутренней обороне в этом учебном году. Фонд в 5000 евро был разделен между десятью старшеклассниками.
Семь старшеклассников из Ида-Вирумаа получат стипендию МВД
Семь старшеклассников из Ида-Вирумаа получат стипендию МВД
Целью стипендии является поддержка и поощрение учащихся 11 и 12 классов, выбравших учебную программу по внутренней безопасности в качестве факультативной. Стипендии присуждаются студентам, прошедшим не менее трех курсов по внутренней безопасности.
Прием заявок на получение стипендии был открыт в начале марта.
Десять учеников, в том числе четыре старшеклассника из Йыхвиской гимназии, двое из Нарвской Ваналиннаской государственной школя, один ученик из Ориссаареской гимназии, один из Пылваской гимназии, один из Нарвской Пяхклимяэской гимназии и один из Валгаской гимназии, получат стипендию в размере 500 евро на обучение. 2021/2022 год.
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