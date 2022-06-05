Семь старшеклассников из Ида-Вирумаа получат стипендию МВД

Целью стипендии является поддержка и поощрение учащихся 11 и 12 классов, выбравших учебную программу по внутренней безопасности в качестве факультативной. Стипендии присуждаются студентам, прошедшим не менее трех курсов по внутренней безопасности.

Десять учеников, в том числе четыре старшеклассника из Йыхвиской гимназии, двое из Нарвской Ваналиннаской государственной школя, один ученик из Ориссаареской гимназии, один из Пылваской гимназии, один из Нарвской Пяхклимяэской гимназии и один из Валгаской гимназии, получат стипендию в размере 500 евро на обучение. 2021/2022 год.