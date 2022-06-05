Согласно исследованию Министерства социальных дел, каждый житель пенсионного возраста в Эстонии тратит в среднем на лечение 850 евро в год. Каждый пятый житель страны в прошлом году обращался к платным врачам, потому что был уже не в силах ждать бесплатного приема у специалиста. Более того, 68% жителей Эстонии готовы заплатить, чтобы попасть к врачу побыстрее, пишет МК-Эстония.
К платным врачам обращается все больше жителей Эстонии
Пресс-секретарь Больничной кассы Маргарита Купченкова отмечает: каждый работающий житель Эстонии отчисляет 13% своего соцналога в общий котел медицинского страхования.
Предположим, что человек со средней зарплатой в прошлом году заплатил в общей сложности 154813/10012=2 414 евро. А на лечение людей трудоспособного возраста, согласно данным Больничной кассы, в среднем уходит от 839 до 1269 евро в год.
И это – в среднем. То есть кто-то может годами не обращаться к врачу, при этом исправно платить за медицинскую страховку. А кто-то может не работать, и его будут за счет работающих лечить. Это называется солидарная медицина.
Больше всего денег уходит на людей в возрасте 30-39 лет и далее – начиная с 50 и по возрастающей до 89 лет.
Представитель Министерства социальных дел Керсти Эснар констатирует: в 2019 году у мужчин 65 лет и старше уходило на лечение 820 евро в год, а у женщин – 880 евро в год. При этом их пенсия была 476 евро в месяц.
«Тут играют свою роль также хронические заболевания, которых у людей к этому возрасту уже несколько, – отмечает она. – Также очень много денег уходит на рецептурные лекарства, зубные протезы, медицинские устройства и на транспорт до медучреждения. Чтобы снизить расходы людей, государство создало автоматическую скидку на лекарства».
Если же взять людей трудоспособного возраста, то мужчины со средней зарплатой в 1250 евро в месяц тратят на лечение 339 евро в год. У женщин зарплата меньше – в среднем 928 евро в месяц, но на свое лечение они тратят больше – 375 в год. То есть выходит, что мужчины в год тратят в среднем на лечение 27% от своего дохода в месяц, а женщины – 40%.
«В основном, это расходы на лечение зубов, транспорт, а также покупка рецептурных и безрецептурных лекарств, – комментирует Эснар. – Чтобы снизить расходы на лечение зубов, мы с этого года расширили список тех, кому положена компенсация – теперь туда входят получатели прожиточного пособия и безработные».
На вопрос, почему такие длинные очереди к врачам-специалистам и что с этим можно сделать, Эснар отвечает: «Тут несколько причин. Например, человек хочет пойти к конкретному врачу или в конкретное медучреждение. Или люди регистрируются на прием, но не приходят и не предупреждают об этом. Также играет свою роль нехватка персонала, устройств и денег (то есть объем договоров с БК ограничен). Чтобы улучшить ситуацию, можно для начала каждому пациенту обратиться со своей проблемой к семейному врачу, который в сотрудничестве с медсестрой может диагностировать и вылечить большинство болезней. Если же ситуация серьезна и нужен совет врача-специалиста, то его можно быстро получить при помощи э-консультации, и пациент при этом не должен никуда идти. По интернету семейный врач может в сотрудничестве со специалистом уточнить диагноз и назначить или откорректировать лечение. Если же в ходе э-консультации выяснится, что пациенту нужно прийти к врачу-специалисту на прием, то это тоже возможно, и врач даст пациенту номерок».
Она отмечает, что сейчас в Минсоцдел продолжаются обсуждения результатов исследования, чтобы снизить суммы, которые каждый год в Эстонии выкладывают пациенты за свое лечение. И цель – достичь рекомендованных ВОЗ 15% от расходов на лечение, потому что иначе суммы, которые должен выложить пациент, могут стать уже непреодолимым препятствием для своевременной врачебной помощи, в которой человек нуждается.