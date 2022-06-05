К платным врачам обращается все больше жителей Эстонии

На вопрос, почему такие длинные очереди к врачам-специалистам и что с этим можно сделать, Эснар отвечает: «Тут несколько причин. Например, человек хочет пойти к конкретному врачу или в конкретное медучреждение. Или люди регистрируются на прием, но не приходят и не предупреждают об этом. Также играет свою роль нехватка персонала, устройств и денег (то есть объем договоров с БК ограничен). Чтобы улучшить ситуацию, можно для начала каждому пациенту обратиться со своей проблемой к семейному врачу, который в сотрудничестве с медсестрой может диагностировать и вылечить большинство болезней. Если же ситуация серьезна и нужен совет врача-специалиста, то его можно быстро получить при помощи э-консультации, и пациент при этом не должен никуда идти. По интернету семейный врач может в сотрудничестве со специалистом уточнить диагноз и назначить или откорректировать лечение. Если же в ходе э-консультации выяснится, что пациенту нужно прийти к врачу-специалисту на прием, то это тоже возможно, и врач даст пациенту номерок».