Министерства спорят о размере компенсации рыбакам при строительстве морских ветропарков

Соответствующее обращение Министерство сельской жизни направило в Министерство экономики и коммуникаций, заявив, что минэкономики не выполнило ранее достигнутую договоренность при разработке законопроекта о компенсационных выплатах при строительстве ветрогенераторов.

Такую компенсацию в случае доказанного сокращения рыбных ресурсов добавили в законопроект о снижении зависимости от природного газа, который находится на этапе второго чтения в Рийгикогу.

Министерство сельской жизни указало на то, что в круг возможных получателей компенсации не включили рыбоперерабатывающие предприятия, а общую сумму компенсаций урезали.

"В первоначальном законопроекте, направленном на согласование, сумма компенсации сектору рыбного хозяйства была 700 000 евро на один ветропарк, а в законопроекте, который сейчас рассматривается - 100 000 - 150 000 евро. Это примерно 70 евро на одного рыбака", - сказал глава отдела рыбного хозяйства министерства Айн Сооме.

Упомянутая общая сумма годовой компенсации рассчитана для одного морского ветропарка мощностью один гигаватт. Однако платить ее намерены только в случае доказанного сокращения рыбных ресурсов, и в минэкономики рассчитывают, что в реальности такой необходимости не будет. По словам вице-канцлера министерства Тимо Татара, при доработке законопроекта также изменились принципы расчета компенсации.

"Эти морские ветропарки будут прежде всего строить таким способом и там, где экологическое воздействие оценено и будет минимальным. Мы сами верим, что эти морские ветропарки не повредят размеру улова. Но поскольку этот риск обсуждался, - что вдруг повредят, - то и было создано такое решение", - сказал Татар.