Владельцы терминала в Силламяэском порту будут ходатайствовать перед ЕС об отмене санкций

Российская корпорация «Еврохим», чье дочернее предприятие EuroChem Terminal Sillamäe OÜ владеет портовым терминалом в Силламяэ, будет ходатайствовать перед Еврокомиссией о снятии санкций, пишет портал DV.ee, отмечая, что за счет этого производитель минеральных удобрений надеется возобновить поставки на европейский рынок.