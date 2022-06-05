Средняя продолжительность жизни мужчин в Эстонии увеличилась на три года

Специалисты также отмечают, что мужчины в последнее время стали больше заботиться о своем здоровье. Не последнюю роль в этом играет и мобильный кабинет мужского здоровья, который регулярно посещает маленькие города по всей Эстонии, сообщила в воскресенье "Актуальная камера".

"Растет количество пациентов, которые задумываются о своем здоровье, а также думают о том, что может случиться через 10 лет, и оценивают факторы риска для собственного здоровья. Но также много и тех, кто не готов брать ответственность за свое здоровье. Например, мужчина приходит на визит с подачи супруги, которая рассказывает о симптомах своего мужа", - рассказал уролог Теэзи Сепп.

Если раньше таких мужчин было большинство, то последние годы все больше тех, кто заботится о своем здоровье и регулярно проходит обследования. Некоторые приезжают и из соседних городов. Например, Мати приехал в Локса из Вызу на повторный визит. Мужчина отмечает, что такие мобильные автобусы - лучшее решение для него.

"Здесь подход более персональный, и времени дается полчаса. Я уже третий раз приезжаю сюда. Очень важно проверяться, проблем со здоровьем нет, но я считаю, что очень важно регулярно посещать врача", - сказал Мати.

В мобильном кабинете есть все необходимое для проведения первичного осмотра и анализов. По словам Теэзи Сепп, он мало чем отличается от ее обычного кабинета в Северо-Эстонской региональной больнице.

"В этом кабинете мы стараемся проводить скрининги на выявление рака простаты. В Эстонии сейчас произошел прорыв в том, что мы все чаще выявляем рак на ранних стадиях. Я думаю, что основная цель этого автобуса - найти тех пациентов, которые нуждаются в лечении в больших больничных центрах. Мы периодически выявляем пациентов с серьезными онкологическими проблемами и направляем их на дальнейшее лечение", - пояснила уролог.