Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) построит в целях национальной обороны в Ида-Вирумаа новую дорожную трассу между сиргаласким полигоном и Йыхвиским городком Сил обороны.
Между Сиргала и Йыхви построят новую дорогу
Для этого Департамент окружающей среды выдал разрешение на начало работ по корчеванию на территориях бывшей сланцевой шахты в лесах с меньшей плотностью популяций птиц уже в период лесного покоя.
С весны текущего года, когда в Украине уже шла война, значительно выросла необходимость поддерживать возможности подготовки Сил обороны в опережающем темпе, чтобы быстрее удовлетворять возросшие потребности и быть еще лучше готовыми к возможным военным угрозам, сообщил RKIK.
- Работы по корчеванию на дорожной трассе Йыхви - Сиргала нужно начать уже сейчас, в ближайшие дни, чтобы обеспечить готовность к задействованию весной следующего года, к самому активному периоду подготовки в Силах обороны, стрельбищ на территории, расширяющей сиргалаский полигон, - сказал менеджер портфеля полигонов RKIK Элари Калмару.
Новая дорога повысит безопасность дорожного движения в Ида-Вирумаа и необходима в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить движение в восточно-западном направлении также вне шоссе Таллинн - Нарва. Дорога появится на территории шахты, сейчас территория закрыта, но после завершения работ время от времени будет открыта для общественного пользования. Также продолжится строительство участка этой же дороги, ведущего к Йыхви, который уже сейчас находится в общественном пользовании.
- По этому соединительному пути расположенные в Йыхви подразделения Сил обороны и войск союзников смогут быстрее и безопаснее ездить на учения. Больше не придется использовать шоссе Таллинн - Нарва с интенсивным движением и дважды пересекать железную дорогу Таллинн - Нарва. Длинные и относительно медленные колонны Сил обороны являются возможным источником опасности в дорожном движении, - пояснил Калмару.
Руководитель отдела планирования охраны природы Департамента окружающей среды Таави Таттар сказал, что выдача в порядке исключения разрешения на работы по корчеванию в период весенне-летнего лесного покоя на этот раз была обоснованной.
- В зонах, где очень много птиц, работ не запланировано. Мы можем допустить такие исключения действительно лишь тогда, когда имеются весомые причины и преобладающий общественный интерес. Ситуация в сфере безопасности этой весной ухудшилась, и строительством этой дорожной трассы обеспечивается безопасность населения. Это одно из тех исключений, когда Закон об охране природы позволяет разрешить вырубку во время лесного покоя, - констатировал Таттар.