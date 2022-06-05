Между Сиргала и Йыхви построят новую дорогу

Для этого Департамент окружающей среды выдал разрешение на начало работ по корчеванию на территориях бывшей сланцевой шахты в лесах с меньшей плотностью популяций птиц уже в период лесного покоя.

С весны текущего года, когда в Украине уже шла война, значительно выросла необходимость поддерживать возможности подготовки Сил обороны в опережающем темпе, чтобы быстрее удовлетворять возросшие потребности и быть еще лучше готовыми к возможным военным угрозам, сообщил RKIK.

- Работы по корчеванию на дорожной трассе Йыхви - Сиргала нужно начать уже сейчас, в ближайшие дни, чтобы обеспечить готовность к задействованию весной следующего года, к самому активному периоду подготовки в Силах обороны, стрельбищ на территории, расширяющей сиргалаский полигон, - сказал менеджер портфеля полигонов RKIK Элари Калмару.

Новая дорога повысит безопасность дорожного движения в Ида-Вирумаа и необходима в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить движение в восточно-западном направлении также вне шоссе Таллинн - Нарва. Дорога появится на территории шахты, сейчас территория закрыта, но после завершения работ время от времени будет открыта для общественного пользования. Также продолжится строительство участка этой же дороги, ведущего к Йыхви, который уже сейчас находится в общественном пользовании.

- По этому соединительному пути расположенные в Йыхви подразделения Сил обороны и войск союзников смогут быстрее и безопаснее ездить на учения. Больше не придется использовать шоссе Таллинн - Нарва с интенсивным движением и дважды пересекать железную дорогу Таллинн - Нарва. Длинные и относительно медленные колонны Сил обороны являются возможным источником опасности в дорожном движении, - пояснил Калмару.

Руководитель отдела планирования охраны природы Департамента окружающей среды Таави Таттар сказал, что выдача в порядке исключения разрешения на работы по корчеванию в период весенне-летнего лесного покоя на этот раз была обоснованной.