Ратас: правящий союз Центристской партии с EKRE и «Отечеством» был действенным

В пятницу правление Центристской партии приняло решение начать политические консультации на предмет формирования правительства с партиями «Отечество» и EKRE.

«Основным вопросом Центристской партии является подготовка к отопительному сезону, и мы, конечно же, не хотим отказываться от повышения детских и семейных пособий. Вдобавок безопасность. Это три наиболее важных вопроса», – сказал Ратас порталу ERR в воскресенье.