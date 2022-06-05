Лидер Центристской партии и бывший премьер-министр Юри Ратас отмечает, что бывшая коалиция с партиями EKRE и «Отечеством» была действенным правящим союзом. Как сложится дальнейшая судьба партий, выяснится на следующей неделе, пишет Rus.ERR.
Ратас: правящий союз Центристской партии с EKRE и «Отечеством» был действенным
Ратас: правящий союз Центристской партии с EKRE и «Отечеством» был действенным
В пятницу правление Центристской партии приняло решение начать политические консультации на предмет формирования правительства с партиями «Отечество» и EKRE.
«Основным вопросом Центристской партии является подготовка к отопительному сезону, и мы, конечно же, не хотим отказываться от повышения детских и семейных пособий. Вдобавок безопасность. Это три наиболее важных вопроса», – сказал Ратас порталу ERR в воскресенье.
«На следующей неделе мы, вне всяких сомнений, будем умнее, чем сегодня, и у нас будет лучшее представление о дальнейших шагах», – добавил он.