Пн, 6.06.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

Alexela: нынешнее лето будет для топливного рынка сложным

Erik Kalda
, ajakirjanik
Alexela: нынешнее лето будет для топливного рынка сложным
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

В связи с высоким туристическим сезоном летом ожидается более высокий спрос на топливо, что станет большой проблемой для нефтеперерабатывающих заводов, сказал член правления Alexela Тармо Кярсна.

Кярсна сказал в утренней программе радио Äripäev, что одним из примеров повышенного спроса является увеличение количества пассажиров в статистике Таллиннского аэропорта.

Это, в свою очередь, означает повышение спроса на авиатопливо на мировом рынке, который в прошлом году был еще достаточно скромным.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх