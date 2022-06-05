В связи с высоким туристическим сезоном летом ожидается более высокий спрос на топливо, что станет большой проблемой для нефтеперерабатывающих заводов, сказал член правления Alexela Тармо Кярсна.
Alexela: нынешнее лето будет для топливного рынка сложным
Alexela: нынешнее лето будет для топливного рынка сложным
Кярсна сказал в утренней программе радио Äripäev, что одним из примеров повышенного спроса является увеличение количества пассажиров в статистике Таллиннского аэропорта.
Это, в свою очередь, означает повышение спроса на авиатопливо на мировом рынке, который в прошлом году был еще достаточно скромным.