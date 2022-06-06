Вышиванку Зеленского продали за $100 тысяч на благотворительном аукционе в Вашингтоне

Вышиванка, которую президент Украины Владимир Зеленский надевал в День вышиванки 19 мая, продали на благотворительном аукционе за $100 тысяч.

Покупателем вышиванки стала американская юридическая компания Asters USA. Благотворительный аукцион прошел в Украинском Доме в Вашингтоне в рамках инициативы United 24. Вырученные с него деньга будут отправлены на счета Национального банка Украины (НБУ) и распределятся профильными министерствами по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины.

Помимо вышиванки Зеленского на аукционе также были проданы футболки с автографами украинских футболистов Артема Довбика и Андрея Ярмоленко. В них они играли 1 июня на матче Чемпионата мира-2022 со сборной Шотландии, где Украина одержала победу. Еще один лот — кружка в форме фигурки петуха, которая уцелела при обстреле Бородянки и впоследствии стала одним из символов украинского сопротивления.

Также с молотка ушли флаг Украины, подписанный Зеленским, уцелевшее вино из разрушенных Россией украинских погребов и почтовые марки с цитатой украинского военного, оборонявшего остров Змеиный: «Русский военный корабль, иди на х*й!».