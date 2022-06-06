Власти Нарвы думают о новом кредите на строительство детсада и футбольного холла

- У основной школы и детского сада будут общие коммуникации, так что разумнее строить их вместе. Мы сейчас заканчиваем проектирование, чтобы уже в конце лета выйти на строительный тендер, - прокомментировала Райк.

Про возведение крытого футбольного холла известно, что его цена составит ориентировочно 4,5 миллиона евро и приблизительно треть предоставит государство. Проект будет окончательно готов нынешней осенью.

Сейчас, по словам Райк, идут переговоры с Йыхви, который поначалу тоже мечтал получить господдержку на строительство аналогичного футбольного холла - и с Йыхви хотят договориться о каком-нибудь варианте совместного использования будущего футбольного холла в Нарве.

Относительно упомянутого проекта строительства попечительского дома (квартала из нескольких небольших домов) Райк сказала, что хотя проект и составлен, саму идею надо еще тщательно взвесить. Следует понять, по словам мэра, во что будет обходиться самоуправлению повседневный уход за этими домиками.

- Я не говорю "нет", но этот вопрос сейчас завис, и решение можно будет принять после проведения анализа и обсуждений, - считает Райк.

В данной связи она добавила, что в Нарву пришел заинтересованный частный инвестор, желающий открыть здесь свой центр социальной работы с пожилыми людьми, поэтому разумнее сперва посмотреть, как пойдут его дела.

Про также упомянутую реконструкцию стадиона "Кренгольм", который очень давно в плачевном состоянии, Райк сказала, что лично она не считает это дело сейчас реальным: проект очень дорогой, и в нем запроектированы, как критически заметила мэр, почему-то аж три кафетерия.