Городской бюджет Нарвы на 2022 год считается довольно консервативным, кредитная нагрузка относительно низкая. Это позволяет нарвскому самоуправлению запланировать на следующий год новые инвестиционные проекты и взять на них дополнительный банковский заем.
Власти Нарвы думают о новом кредите на строительство детсада и футбольного холла
Мэр Нарвы Катри Райк подчеркнула, что хотя сейчас происходит подорожание уже осуществляемых городом проектов и горсобрание в мае вынуждено добавило им денег, кредитная нагрузка на горбюджет все еще сравнительно низкая - 51 процент его объема. "Если сравнивать с другими крупными самоуправлениями Ида-Вирумаа, то в Кохтла-Ярве и Йыхви это больше семидесяти процентов", - с удовлетворением отметила Райк.
- Это показывает, что наш бюджет консервативный, и мы имеем возможность еще взять кредит, например, в следующем году на какие-то очень важные объекты. Разумеется, мы одновременно выплачиваем кредиты обратно, так что это очень позитивная часть нашего бюджета, - сказала мэр Нарвы.
Годовой нарвский бюджет после его майского увеличения перевалил за 110 миллионов евро.
Говоря о будущих новых кредитах, Райк подчеркнула, что потребуется финансирование прежде всего уже спроектированным или почти спроектированным новым объектам. Например, на стадии почти готовности к началу реализации проекты строительства в Нарве нового попечительского дома, строительства крытого футбольного холла, строительства нового детского сада, а также давно готовый проект реконструкции стадиона "Кренгольм".
Из вышеперечисленных проектов пока только два названы первоочередными приоритетами Нарвы на ближайшее время - строительство нового детского сада и строительство крытого футбольного холла. Именно на них придется приграничному городу взять дополнительные кредитные деньги.
Строительство детсада будет стоить нарвскому самоуправлению, вероятно, 6-7 миллионов евро, и никакой поддержки из фондов тут не предвидится - только кредит. Проектирование детсада уже на финальной стадии, он должен будет появиться на улице Краави рядом с новым домом Нарвской эстонской основной школы, возводить который готовится начать государство.
- У основной школы и детского сада будут общие коммуникации, так что разумнее строить их вместе. Мы сейчас заканчиваем проектирование, чтобы уже в конце лета выйти на строительный тендер, - прокомментировала Райк.
Про возведение крытого футбольного холла известно, что его цена составит ориентировочно 4,5 миллиона евро и приблизительно треть предоставит государство. Проект будет окончательно готов нынешней осенью.
Сейчас, по словам Райк, идут переговоры с Йыхви, который поначалу тоже мечтал получить господдержку на строительство аналогичного футбольного холла - и с Йыхви хотят договориться о каком-нибудь варианте совместного использования будущего футбольного холла в Нарве.
Относительно упомянутого проекта строительства попечительского дома (квартала из нескольких небольших домов) Райк сказала, что хотя проект и составлен, саму идею надо еще тщательно взвесить. Следует понять, по словам мэра, во что будет обходиться самоуправлению повседневный уход за этими домиками.
- Я не говорю "нет", но этот вопрос сейчас завис, и решение можно будет принять после проведения анализа и обсуждений, - считает Райк.
В данной связи она добавила, что в Нарву пришел заинтересованный частный инвестор, желающий открыть здесь свой центр социальной работы с пожилыми людьми, поэтому разумнее сперва посмотреть, как пойдут его дела.
Про также упомянутую реконструкцию стадиона "Кренгольм", который очень давно в плачевном состоянии, Райк сказала, что лично она не считает это дело сейчас реальным: проект очень дорогой, и в нем запроектированы, как критически заметила мэр, почему-то аж три кафетерия.
- Моя личная точка зрения такая, что приоритетом сейчас являются новый детский садик и крытый футбольный холл, - высказалась Райк против начала реконструкции стадиона, которая стоила бы не менее 15 миллионов евро, и при этом европейское финансирование не предвидится.