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Власти Нарвы думают о новом кредите на строительство детсада и футбольного холла

Илья Смирнов
Власти Нарвы думают о новом кредите на строительство детсада и футбольного холла
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Эскизный проект нового образовательного городка на нарвской улице Краави, частью которого задуман и будущий новый детский сад. Его строительство - один из ближайших приоритетов нынешней нарвской власти.
Эскизный проект нового образовательного городка на нарвской улице Краави, частью которого задуман и будущий новый детский сад. Его строительство - один из ближайших приоритетов нынешней нарвской власти. Фото: ПРОЕКТ "DUO", АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО "KOLM PLUSS ÜKS"

Городской бюджет Нарвы на 2022 год считается довольно консервативным, кредитная нагрузка относительно низкая. Это позволяет нарвскому самоуправлению запланировать на следующий год новые инвестиционные проекты и взять на них дополнительный банковский заем.

Мэр Нарвы Катри Райк подчеркнула, что хотя сейчас происходит подорожание уже осуществляемых городом проектов и горсобрание в мае вынуждено добавило им денег, кредитная нагрузка на горбюджет все еще сравнительно низкая - 51 процент его объема. "Если сравнивать с другими крупными самоуправлениями Ида-Вирумаа, то в Кохтла-Ярве и Йыхви это больше семидесяти процентов", - с удовлетворением отметила Райк.

- Это показывает, что наш бюджет консервативный, и мы имеем возможность еще взять кредит, например, в следующем году на какие-то очень важные объекты. Разумеется, мы одновременно выплачиваем кредиты обратно, так что это очень позитивная часть нашего бюджета, - сказала мэр Нарвы.

Годовой нарвский бюджет после его майского увеличения перевалил за 110 миллионов евро.

Говоря о будущих новых кредитах, Райк подчеркнула, что потребуется финансирование прежде всего уже спроектированным или почти спроектированным новым объектам. Например, на стадии почти готовности к началу реализации проекты строительства в Нарве нового попечительского дома, строительства крытого футбольного холла, строительства нового детского сада, а также давно готовый проект реконструкции стадиона "Кренгольм".

Из вышеперечисленных проектов пока только два названы первоочередными приоритетами Нарвы на ближайшее время - строительство нового детского сада и строительство крытого футбольного холла. Именно на них придется приграничному городу взять дополнительные кредитные деньги.

Строительство детсада будет стоить нарвскому самоуправлению, вероятно, 6-7 миллионов евро, и никакой поддержки из фондов тут не предвидится - только кредит. Проектирование детсада уже на финальной стадии, он должен будет появиться на улице Краави рядом с новым домом Нарвской эстонской основной школы, возводить который готовится начать государство.

- У основной школы и детского сада будут общие коммуникации, так что разумнее строить их вместе. Мы сейчас заканчиваем проектирование, чтобы уже в конце лета выйти на строительный тендер, - прокомментировала Райк.

Про возведение крытого футбольного холла известно, что его цена составит ориентировочно 4,5 миллиона евро и приблизительно треть предоставит государство. Проект будет окончательно готов нынешней осенью.

Сейчас, по словам Райк, идут переговоры с Йыхви, который поначалу тоже мечтал получить господдержку на строительство аналогичного футбольного холла - и с Йыхви хотят договориться о каком-нибудь варианте совместного использования будущего футбольного холла в Нарве.

Относительно упомянутого проекта строительства попечительского дома (квартала из нескольких небольших домов) Райк сказала, что хотя проект и составлен, саму идею надо еще тщательно взвесить. Следует понять, по словам мэра, во что будет обходиться самоуправлению повседневный уход за этими домиками.

- Я не говорю "нет", но этот вопрос сейчас завис, и решение можно будет принять после проведения анализа и обсуждений, - считает Райк.

В данной связи она добавила, что в Нарву пришел заинтересованный частный инвестор, желающий открыть здесь свой центр социальной работы с пожилыми людьми, поэтому разумнее сперва посмотреть, как пойдут его дела.

Про также упомянутую реконструкцию стадиона "Кренгольм", который очень давно в плачевном состоянии, Райк сказала, что лично она не считает это дело сейчас реальным: проект очень дорогой, и в нем запроектированы, как критически заметила мэр, почему-то аж три кафетерия.

- Моя личная точка зрения такая, что приоритетом сейчас являются новый детский садик и крытый футбольный холл, - высказалась Райк против начала реконструкции стадиона, которая стоила бы не менее 15 миллионов евро, и при этом европейское финансирование не предвидится.

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