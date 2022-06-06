Непредсказуемые цены на сырье беспокоят 90% промышленных компаний

Самым большим препятствием для реализации планов роста, которое ощущают девять из десяти промышленных компаний, является непредсказуемость цен и доступности сырья. Затраты на энергию также более чем удвоились как доля оборота компаний. В результате 30% компаний, опрошенных Swedbank, ожидают увеличения прибыльности, а 29% – ее снижения, что является более пессимистичным прогнозом, чем в прошлом году.

"Учитывая исключительный уровень цен на сырье и энергию, который не стабилизируется уже долгое время, компаниям необходимо стать более гибкими как с поставщиками, так и с клиентами, поскольку быстрое реагирование стало вопросом выживания для нашей промышленности", – сказал руководитель отдела промышленности Swedbank Рауль Кирсимяэ. "Компании, которые с опозданием перекладывают возросшие цены производственных ресурсов на своих клиентов, безусловно, окажутся в более слабом положении и, в худшем случае, будут вынуждены закрыться".

Несмотря на сложные экономические условия, 68% опрошенных компаний планируют увеличить оборот. В этом году ожидается значительный рост оборота в машиностроении и металлургии, пищевой и лесной промышленности, однако основными факторами роста оборота являются не увеличение объемов производства, а инфляция и общий рост цен на сырье.

По оценкам более 200 респондентов, зарплаты в производственных компаниях в этом году вырастут в среднем на 8,5%, а средний прирост численности рабочей силы составит 2,6%. Если распространить результаты исследования на весь промышленный сектор, то этот сектор, имеющий самую высокую занятость в Эстонии, в этом году примет на работу еще 3000 новых работников.

Планируемые инвестиции промышленных компаний также в среднем значительно не снижаются. "В целом планируется, что инвестиции снизятся всего на 1,4%. Более мелкие промышленные компании с оборотом до 10 млн евро планируют увеличить инвестиции", – сказал Кирсимяэ, отметив положительный сюрприз опроса. В то же время, более трех четвертей опрошенных компаний деревообрабатывающей промышленности сдерживают инвестиции из-за неопределенной экономической ситуации, а почти половина компаний пищевой промышленности рассматривают длительный период окупаемости как препятствие для инвестиций.