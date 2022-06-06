Народный опрос о возращении Йыхви статуса города пройдет с 20 по 29 июня

Также можно заполнить и бумажный бланк:

в Йыхвиской волостной управе, ул. Кооли, 2 в период с 20 по 22 июня и с 27 по 29 июня в рабочие дни (ПН-CP 8.00-16.30, обед 12.00-12.30, 22 июня 8.00-12.00);

в Таммикуском народном доме по адресу: Йыхвиская волость, поселок Таммику, ул. Тамме, 17 21 июня с 10.00 до 13.00 и 28 июня с 15.00 до 19.00;

на йыхвиской музыкальной площадке по адресу: город Йыхви, ул. Парги, 40k 29 июня с 16.00 до 19.00.

Если респондент проголосовал как электронным способом, так и путем заполнения анкеты, действительным считается результат в анкете, а голос, отданный электронным способом, аннулируется.

Результаты опроса населения утверждаются решением волостного собрания.

Йыхвиская коалиция считает, что преобразование волости в город - нужный шаг для улучшения репутации Йыхви. Они планируют вернуть Йыхви статус города в течение этого года.

Город Йыхви, получивших независимость от Кохтла-Ярве в начале 90-х, стал волостью в 2005 году, когда объединился с соседней Йыхвиской волостью. Тогда закон не допускал нахождения в составе города редконаселенных территорий, то есть деревень.