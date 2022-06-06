Руководитель службы крови Ида-Вируской центральной больницы доктор Хелве Кениг напоминает, что каждому полезно узнать свою группу крови до того, как может возникнуть острая необходимость

Команда Ида-Вируской центральной больницы, принившей участие в мероприятии, отметила, что из всех предложенных на месте услуг самой популярной оказалось определение группы крови. По словам директора службы крови, доктора Хелве Кениг, с одной стороны, очень позитивно, что большое число людей пришло определить свою группу крови, а сдругой - сигнал о том, что многие люди до сих пор ее не знают.

„Каждому человеку полезно как можно раньше узнать свою группу крови. Переливание крови, конечно же, никогда не проводится только на основе опроса пациента, но в случае необходимости в переливании это знание существенно ускоряет для пациента процесс получения нужных компонентов крови. Если пациент нуждается в неотложном переливании крови, то до определения его группы крови его первично снабжают нулевой группой крови, такт как она универсальна. В это же время анализаторы венозной крови определяют группу крови конкретного пациента, который после получения результатов анализа начинает получать кровь своей группы“, - информирует доктор Кениг и добавляет, что первичное определение группы крови проходит путем взятие капли крови из пальца и помещения ее в специальный аппарат, который за пару минут выдаст результат.