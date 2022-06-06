РЕШЕНО ⟩ Ярвеская школа с нового учебного года перейдет в собственность государства

По словам министра Лийны Керсна, передача Ярвеской школы государству является важным шагом программы перехода на обучение на эстонском языке, что поможет поднять эстоноязычное образование в регионе на более высокий уровень.

- Мы обязательно обеспечим Ярвеской школе современную учебную среду. Мы обязательно посодействуем содержательному развитию школы, - пообещала она ранней весной, когда объявила о принятом правительством решении, что государство готово забрать Ярвескую школу в свое ведение.