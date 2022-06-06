В понедельник министр образования и науки и мэр Кохтла-Ярве подписали договор, согласно которому Ярвеская школа будет передана из ведения города государству. Школьному коллективу обещаны новый дом и больше опорных специалистов.
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РЕШЕНО ⟩ Ярвеская школа с нового учебного года перейдет в собственность государства
Ярвеская школа с нового учебного года перейдет в собственность государства
По словам министра Лийны Керсна, передача Ярвеской школы государству является важным шагом программы перехода на обучение на эстонском языке, что поможет поднять эстоноязычное образование в регионе на более высокий уровень.