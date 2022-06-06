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РЕШЕНО ⟩ Ярвеская школа с нового учебного года перейдет в собственность государства

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Ярвеская школа с нового учебного года перейдет в собственность государства
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Министр образования и науки Лийна Керсна и мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль в понедельник подписали договор о передаче Ярвеской школы государству.
Министр образования и науки Лийна Керсна и мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль в понедельник подписали договор о передаче Ярвеской школы государству. Фото: Haridus- ja teadusministeerium

В понедельник министр образования и науки и мэр Кохтла-Ярве подписали договор, согласно которому Ярвеская школа будет передана из ведения города государству. Школьному коллективу обещаны новый дом и больше опорных специалистов.

По словам министра Лийны Керсна, передача Ярвеской школы государству является важным шагом программы перехода на обучение на эстонском языке, что поможет поднять эстоноязычное образование в регионе на более высокий уровень.

- Мы обязательно обеспечим Ярвеской школе современную учебную среду. Мы обязательно посодействуем содержательному развитию школы, - пообещала она ранней весной, когда объявила о принятом правительством решении, что государство готово забрать Ярвескую школу в свое ведение.

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