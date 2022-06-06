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В Эстонии начались учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

Северное побережье
В Эстонии начались учения ВВС НАТО Ramstein Alloy
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AH-64 Apache. Foto on illustratiivne.
AH-64 Apache. Foto on illustratiivne. Фото: Nicky Boogaard

В понедельник, 6 июня, в Эстонии и Латвии начались четырехдневные учения ВВС НАТО и партнеров альянса Ramstein Alloy 2202. Они нацелены на отработку защиты воздушного пространства стран Балтии, сообщает rus.postimees.ee

Подобные учения проводятся трижды в год. В ходе маневров отлаживаются процедуры управления и связи, а также элементы обеспечения контроля за воздушным пространством. В частности, обыгрываются сценарии потери связи с последующим эскортированием потерявшего связь самолета, обнаружение малоскоростных летательных аппаратов, проведение поисковых и спасательных работ.

Помимо расквартированных на авиабазе Эмари и Шауляй истребителей миссии охраны воздушного пространства НАТО ВВС Франции и Испании в учениях участвуют самолеты Финляндии, Германии, Швеции, Чехии, Великобритании и Турции – в общей сложности более десятка машин.

В Эстонии занятия будут проходить с 6 по 9 июня в промежутке 09:00 – 18:00.

Серия учений Ramstein Alloy была запущена в 2008 году. Она ориентрована на отработку процедур охраны воздушного пространства стран Балтии и налаживание взаимодействия между союзниками и странами-партнерами НАТО.

Дежурные звенья миссии охраны воздушного пространства НАТО меняются каждые четыре месяца. Истребители размещаются на авиабазах Эмари в Эстонии и Шауляй в Литве.

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