В Эстонии начались учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

Подобные учения проводятся трижды в год. В ходе маневров отлаживаются процедуры управления и связи, а также элементы обеспечения контроля за воздушным пространством. В частности, обыгрываются сценарии потери связи с последующим эскортированием потерявшего связь самолета, обнаружение малоскоростных летательных аппаратов, проведение поисковых и спасательных работ.

Помимо расквартированных на авиабазе Эмари и Шауляй истребителей миссии охраны воздушного пространства НАТО ВВС Франции и Испании в учениях участвуют самолеты Финляндии, Германии, Швеции, Чехии, Великобритании и Турции – в общей сложности более десятка машин.

В Эстонии занятия будут проходить с 6 по 9 июня в промежутке 09:00 – 18:00.

Серия учений Ramstein Alloy была запущена в 2008 году. Она ориентрована на отработку процедур охраны воздушного пространства стран Балтии и налаживание взаимодействия между союзниками и странами-партнерами НАТО.