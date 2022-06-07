СПАСАТЕЛИ ⟩ Молодежь жгла в костре скамейки

Пожилая женщина упала в погреб

Спасатели возились ночью с забравшейся на дерево кошкой

Перед полуночью 3 июня обеспокоенный человек сообщил, что на улице Соо в Кивиыли уже третий день кошка сидит на дереве и не может слезть. Прибывшие на место спасатели увидели сидевшую на дереве на высоте 7-8 метров мяукавшую кошку. По словам старшего спасательной команды, спасатели установили лестницу и попытались подманить кошку на руки, чтобы потом вместе спуститься. Кошке такой способ спасения не подошел, и спасателям пришлось применить чуть более строгий метод - сетку для спасения животных. Но и это не принесло результата, а кошка перебралась на более удаленные ветки. В конце концов, не оставалось ничего другого, как спилить ветку, на которой сидела кошка, и согнать ее на ветки пониже. Этим гроза мышей загнала себя в угол, спасатели сумели накинуть на нее сеть, а затем спуститься по лестнице и передать кошку владельцу.