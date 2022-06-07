Решение Кохтла-Ярвеского горуправления отключить с целью экономии до августа уличное освещение вызвало у людей бурю недовольства, которая до сих пор не утихла, а также вызвало вопросы у учреждений, связанных с обеспечением безопасности.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Уличное освещение является сегодня правом человека
Недовольство людей понять, конечно, можно - уличное освещение, над реновацией которого так много потрудились и в Кохтла-Ярве, является для нас настолько само собой разумеющейся вещью, что отключение его на ночь кажется нам чем-то совершенно неестественным.
С другой стороны, зерно истины есть и в словах тех, кто говорит, что сейчас, когда наступили самые светлые ночи года, неразумно тратить электроэнергию на освещение улиц, если на улице кромешной тьмы не бывает. Особенно в ситуации, когда электроэнергия небывало подорожала. Но вопрос в том, как это делать.
Уличное освещение - это публичное благо, главная цель которого - повышение безопасности. Поэтому было бы нормально, если бы Кохтла-Ярвеское горуправление предварительно обсудило эту тему, например, с полицией и расположенными в городе предприятиями, где люди работают в ночную смену. Как, например, собирается сделать это Люганузе.
Понятно, что в нынешней сложной ситуации местным самоуправлениям тоже приходится делать выбор, каким сферам отдать предпочтение, когда денег начинает не хватать. Однако если эти решения напрямую влияют на жизнь обычных людей, то следует подумать о том, каким образом убедительно их обяснить жителям. Особенно на фоне того, если в самоуправлении, тем не менее, хватило денег на выплату премий и гигантских компенсаций чиновникам.