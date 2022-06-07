ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Уличное освещение является сегодня правом человека

Недовольство людей понять, конечно, можно - уличное освещение, над реновацией которого так много потрудились и в Кохтла-Ярве, является для нас настолько само собой разумеющейся вещью, что отключение его на ночь кажется нам чем-то совершенно неестественным.

С другой стороны, зерно истины есть и в словах тех, кто говорит, что сейчас, когда наступили самые светлые ночи года, неразумно тратить электроэнергию на освещение улиц, если на улице кромешной тьмы не бывает. Особенно в ситуации, когда электроэнергия небывало подорожала. Но вопрос в том, как это делать.

Уличное освещение - это публичное благо, главная цель которого - повышение безопасности. Поэтому было бы нормально, если бы Кохтла-Ярвеское горуправление предварительно обсудило эту тему, например, с полицией и расположенными в городе предприятиями, где люди работают в ночную смену. Как, например, собирается сделать это Люганузе.