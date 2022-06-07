Директор фестиваля "Jazz Time" Владимир Высоцкий сказал, что в этом году популярный джазовый фестиваль будет, но проведут его не летом, как последние годы, а в начале осени - запланировали на 3 сентября.
Фестиваль "Jazz Time" состоится в сентябре
Фестиваль "Jazz Time" состоится в сентябре
Летом в городе состоится много больших мероприятий. В частности, обширная программа, посвященная 65-летию города свежих морских ветров, дни города и моря и прочее.
Поэтому организаторы "Jazz Time" посчитали, что сентябрь - более подходящее время. На улице еще тепло, горожане возвращаются из отпусков. Фестиваль будет однодневным, с участием молодежных непрофессиональных и профессиональных коллективов.
Хедлайнером "Jazz Time 2022 " будет группа "Toomas Vanem Kvartett".
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