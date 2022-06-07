Некоторые самоуправления тоже идут путем отключения летом ночного уличного освещения

"Сообщаем, что, как и в предыдущие годы, ночное уличное освещение будет отключено в поселке городского типа, сельских поселках и деревнях Тойлаской волости в период с 06.06 по 08.08.2022, потому что темного времени суток с более активным движением очень мало. За счет сэкономленных энергорасходов можно будет осуществить запланированные в бюджете Тойлаской волости на 2022 год виды деятельности, реализация которых была бы невозможна из-за возросших затрат на электроэнергию", - сообщила волостная управа на свой домашней странице и принесла извинения за неудобства.