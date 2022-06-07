В то время как недавнее решение властей Кохтла-Ярве отключить уличное освещение в городе до августа вызвало сильное негодование жителей и начался сбор подписей, в других самоуправлениях тоже не чуждаются отключения летнего ночного освещения.
Для подписчиков
Некоторые самоуправления тоже идут путем отключения летом ночного уличного освещения
Некоторые самоуправления тоже идут путем отключения летом ночного уличного освещения
Тойлаская волость со вчерашнего дня отключила уличное освещение в своих деревнях и поселках.