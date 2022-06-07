Вт, 7.06.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

Некоторые самоуправления тоже идут путем отключения летом ночного уличного освещения

Кюлли Крийс
, журналист
Некоторые самоуправления тоже идут путем отключения летом ночного уличного освещения
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кохтла-Ярвеское горуправление посоветовало людям для безопасного передвижения пользоваться фонариком на темных городских улицах и по возможности ходить вместе с кем-нибудь.
Кохтла-Ярвеское горуправление посоветовало людям для безопасного передвижения пользоваться фонариком на темных городских улицах и по возможности ходить вместе с кем-нибудь. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В то время как недавнее решение властей Кохтла-Ярве отключить уличное освещение в городе до августа вызвало сильное негодование жителей и начался сбор подписей, в других самоуправлениях тоже не чуждаются отключения летнего ночного освещения.

Тойлаская волость со вчерашнего дня отключила уличное освещение в своих деревнях и поселках.

"Сообщаем, что, как и в предыдущие годы, ночное уличное освещение будет отключено в поселке городского типа, сельских поселках и деревнях Тойлаской волости в период с 06.06 по 08.08.2022, потому что темного времени суток с более активным движением очень мало. За счет сэкономленных энергорасходов можно будет осуществить запланированные в бюджете Тойлаской волости на 2022 год виды деятельности, реализация которых была бы невозможна из-за возросших затрат на электроэнергию", - сообщила волостная управа на свой домашней странице и принесла извинения за неудобства.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх