В разразившемся в Эстонии правительственном кризисе стрелкой весов при формировании нового правительства оказалась партия "Isamaa" ("Отечество"), которую приглашают в коалицию как с Партией реформ и Социал-демократической партией, так и с Центристской партией и EKRE.
ОДИН ВОПРОС ⟩ С кем партия "Isamaa" должна вступить в коалицию?
Почетный председатель партии "Isamaa" МАРТ ЛААР:
- Во-первых, со стороны Каи Каллас и Юри Ратаса то поведение, которое они в последнее время демонстрируют, совершенно безответственно. Ввергнуть Эстонию в правительственный кризис за семь месяцев до очередных выборов - это своего рода нахальство
Во-вторых, если послушать это замечательное сделанное вчера (в воскресенье. - Ред.) заявление Юри Ратаса о том, что коалиция EKRE, "Isamaa" и Центристской партии работала очень хорошо и правительство тоже, то должен признать, что я ничего такого не видел. Думаю, это была коалиция лебедя, рака и щуки. Ничего работающего сообща, я, честно говоря, в этом не видел.
И теперь, что касается моего отношения [к выбору новой коалиции]. Мой предыдущий комментарий отражает это. Думаю, что сочетание Центристской партии и EKRE в данный момент не самый лучший вариант для Эстонии. Оно, мягко говоря, оставляет пророссийское впечатление. (ERR)