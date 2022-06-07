ОДИН ВОПРОС ⟩ С кем партия "Isamaa" должна вступить в коалицию?

Почетный председатель партии "Isamaa" МАРТ ЛААР:

- Во-первых, со стороны Каи Каллас и Юри Ратаса то поведение, которое они в последнее время демонстрируют, совершенно безответственно. Ввергнуть Эстонию в правительственный кризис за семь месяцев до очередных выборов - это своего рода нахальство

Во-вторых, если послушать это замечательное сделанное вчера (в воскресенье. - Ред.) заявление Юри Ратаса о том, что коалиция EKRE, "Isamaa" и Центристской партии работала очень хорошо и правительство тоже, то должен признать, что я ничего такого не видел. Думаю, это была коалиция лебедя, рака и щуки. Ничего работающего сообща, я, честно говоря, в этом не видел.