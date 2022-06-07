Вт, 7.06.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

ОДИН ВОПРОС ⟩ С кем партия "Isamaa" должна вступить в коалицию?

Северное побережье
С кем партия "Isamaa" должна вступить в коалицию?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Март Лаар.
Март Лаар. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

В разразившемся в Эстонии правительственном кризисе стрелкой весов при формировании нового правительства оказалась партия "Isamaa" ("Отечество"), которую приглашают в коалицию как с Партией реформ и Социал-демократической партией, так и с Центристской партией и EKRE.

Почетный председатель партии "Isamaa" МАРТ ЛААР:

- Во-первых, со стороны Каи Каллас и Юри Ратаса то поведение, которое они в последнее время демонстрируют, совершенно безответственно. Ввергнуть Эстонию в правительственный кризис за семь месяцев до очередных выборов - это своего рода нахальство

Во-вторых, если послушать это замечательное сделанное вчера (в воскресенье. - Ред.) заявление Юри Ратаса о том, что коалиция EKRE, "Isamaa" и Центристской партии работала очень хорошо и правительство тоже, то должен признать, что я ничего такого не видел. Думаю, это была коалиция лебедя, рака и щуки. Ничего работающего сообща, я, честно говоря, в этом не видел.

И теперь, что касается моего отношения [к выбору новой коалиции]. Мой предыдущий комментарий отражает это. Думаю, что сочетание Центристской партии и EKRE в данный момент не самый лучший вариант для Эстонии. Оно, мягко говоря, оставляет пророссийское впечатление. (ERR)

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх