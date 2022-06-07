Обслуживанием дорог в Йыхви займется фирма члена волостного собрания

Тендер на обслуживание йыхвиских дорог и улиц в пределах города выигрывает ТОО "Jõhvi KEK", в правление которого входит член Йыхвиского волостного собрания Виктор Румянцев. В результате нового тендера расходы на уход за дорогам станут для Йыхвиской волости ниже, чем были на основании заключенного ранее с фирмой "N&V" договора, который волость закончила в феврале.