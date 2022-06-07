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Обслуживанием дорог в Йыхви займется фирма члена волостного собрания

Эрик Гамзеев
, журналист
Обслуживанием дорог в Йыхви займется фирма члена волостного собрания
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В течение следующих четырех лет ухаживать за улицами города Йыхви должна будет фирма члена волостного собрания Виктора Румянцева "Jõhvi KEK".
В течение следующих четырех лет ухаживать за улицами города Йыхви должна будет фирма члена волостного собрания Виктора Румянцева "Jõhvi KEK". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Тендер на обслуживание йыхвиских дорог и улиц в пределах города выигрывает ТОО "Jõhvi KEK", в правление которого входит член Йыхвиского волостного собрания Виктор Румянцев. В результате нового тендера расходы на уход за дорогам станут для Йыхвиской волости ниже, чем были на основании заключенного ранее с фирмой "N&V" договора, который волость закончила в феврале.

Йыхвиское волостное управление признало предложение "Jõhvi KEK" успешным в двух первых частях, охватывающих круглогодичный уход за городскими дорогами и улицами. Фирма запросила за эту работу в течение четырех лет около 1,64 миллиона евро с НСО.

Член правления "Jõhvi KEK" Виктор Румянцев баллотировался в волостное собрание в рядах находящегося у власти в Йыхви избирательного союза "Ühiselt Jõhvi Eest". Он набрал 56 голосов и прошел в волостное собрание в качестве первого замещающего члена. По данным бизнес-портала Teatmik.ee, в первом квартале этого года в фирме имелся только один работник.

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