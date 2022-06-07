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Алутагузеская волость оплатит электроэнергию и уборку снега за счет возросших "сланцевых денег"

Кюлли Крийс
, журналист
Алутагузеская волость оплатит электроэнергию и уборку снега за счет возросших "сланцевых денег"
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Горючего сланца сейчас добывается больше, чем в последние несколько лет.
Горючего сланца сейчас добывается больше, чем в последние несколько лет. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Сопутствующая добыче плата за ресурсы в этом году немного увеличится, но для инвестиций ее будет недостаточно.

Увеличение добычи горючего сланца в этом году добавит в бюджет Алутагузеской волости почти 400 тысяч евро. Это позволит закрыть брешь, вызванную подорожанием электроэнергии, и уверенно встретить следующую зиму, если конец года окажется таким же снежным, как и предыдущий.

- Мы не планируем никаких дополнительных инвестиций на эти деньги, - подтвердил волостной старейшина Тауно Выхмар, что продолжат небольшие проекты, на которые была получена поддержка.

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