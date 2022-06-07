Сопутствующая добыче плата за ресурсы в этом году немного увеличится, но для инвестиций ее будет недостаточно.
Для подписчиков
Алутагузеская волость оплатит электроэнергию и уборку снега за счет возросших "сланцевых денег"
Алутагузеская волость оплатит электроэнергию и уборку снега за счет возросших "сланцевых денег"
Увеличение добычи горючего сланца в этом году добавит в бюджет Алутагузеской волости почти 400 тысяч евро. Это позволит закрыть брешь, вызванную подорожанием электроэнергии, и уверенно встретить следующую зиму, если конец года окажется таким же снежным, как и предыдущий.