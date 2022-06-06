Рост цен на топливо стал серьезной проблемой для автобусных предприятий

На фоне роста цен на топливо автобусные предприятия заявили, что заключенные с государством договоры невозможно будет выполнить в соответствии с текущими условиями. Для привлечения внимания к проблеме автобусные фирмы собирались остановить движение на одном из своих маршрутов на один день. В понедельник выяснилось, что протест отменяется. Департамент транспорта не получил денег из дополнительного бюджета, однако деньги нашлись из внутренних ресурсов.

"Заявка на дополнительное финансирование, которую мы подали, составила 4,5 миллиона. Эта просьба не была удовлетворена. Однако мы нашли покрытие этого объема за счет внутренних ресурсов, наших инвестиций, а также операционных и прочих расходов", - объяснил директор транспортной службы Департамента транспорта Мартин Ленги.

По его словам, ситуация улучшится в июле, когда будет проведена индексация договоров, что автоматически увеличит выплаты автобусным фирмам. Компании же предпочли бы более частые индексации, ведь это сделало бы их положение куда стабильнее.

"Это и есть самая важная тема, которую автобусные фирмы желают обсудить с Департаментом транспорта. Мы хотим донести мысль о том, что индексацию нужно проводить чаще. Тогда не будет периода ожидания в полгода, за который топливо может опять подорожать в два раза. И это придется оплачивать фирмам. Если бы индексацию проводили каждый квартал, то есть сделали бы этот период в два раза короче, это сделало бы жизнь автобусных предприятий гораздо спокойнее", - подчеркнул исполнительный директор Go Bus Юри Этверк.

Нельзя исключать, что некоторые автобусные линии придется в будущем закрыть. Однако из-за высоких цен на топливо все больше людей пользуется общественным транспортом, поэтому к закрытию линий следует прибегать в последнюю очередь.

"С марта количество пассажиров растет. Сейчас оно практически на уровне 2019 года, в зависимости от региона. Ситуация такова, что наоборот, возможно, придется добавлять линии в некоторые места", - объяснил исполнительный директор Северо-Эстонского центра общественного транспорта Андрус Нилиск.