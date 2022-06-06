Великобритания отправит в Украину РСЗО M270 и управляемые боеприпасы к ним с дальностью 80 км

По утверждению британских властей, эта передовая РСЗО «существенно повысит боеспособность украинских сил».

Вместе с M270 Великобритания отправит в Украину боеприпасы M31A1 «в больших количествах». M31A1 — управляемый реактивный снаряд для этой РСЗО. Он оснащен инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией.

РСЗО M270 позволят Украине эффективнее защищаться от дальнобойной российской артиллерии, которую «войска Путина без разбора применяют для уничтожения городов», сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Великобритания стала первой европейской страной, отправившей украинской армии летальное оружие для отражения российской агрессии. Украине передали более 5 тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW, ракеты малой дальности Brimstone 1, бронеавтомобили Mastiff, Husky и Wolfhound, ПЗРК Starstreak, свыше 200 противотанковых ракет Javelin, 4,5 тонны пластиковой взрывчатки, более 400 тысяч патронов к стрелковому оружию на общую сумму 750 млн фунтов стерлингов.

М270 MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) — американская РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы 2–80 км. Она может нести 12 снарядов.

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, «для защиты территории от наступления русских». Эти ракетные системы будут оснащены боеприпасами, способными поражать цели на расстоянии в 49 миль (почти 80 км). По скорострельности HIMARS в несколько раз превосходит российские РСЗО «Ураган» и «Смерч». Кроме того, американские системы обладают более высокой точностью.