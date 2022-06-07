Премьер-министр Каллас назвала преждевременными призывы к миру в Украине

"Необходимо воздерживаться от преждевременных призывов к перемирию или миру. Россия не изменила своих целей. Плохо достигнутый мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас", - заявила Каллас в понедельник в Лондоне на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

Премьеры двух стран отметили, что у Украины нет времени ждать и что Запад должен действовать решительно. "Украина должна победить в этой войне, а агрессор - проиграть", - подчеркнула Каллас.

Онатакже заявила, что "Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии".