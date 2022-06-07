Жители Эстонии спасли более 21 000 лягушек, жаб и тритонов

«Каждую весну меня переполняет благодарность. В этом году ради того, чтобы помочь выжить популяции земноводных, потрачено более 450 часов волонтерской работы в разных уголках Эстонии. Друзей лягушек не испугали ни лыжная погода, ни позднее время миграции. Огромнейшее спасибо всем волонтерам!» - выразил признательность руководитель кампании «Спасение земноводных» Хенри Тимуск.

Наиболее интенсивный период миграции длился начиная с первых теплых ночей в апреле до первой половины мая. Наиболее частая миграция земноводных и их спасение состоялось в Пыльтсамаа, где с помощью волонтеров от гибели на проезжей части спасено 5827 земноводных. Далее по количеству спасенных животных следуют Поркуни в Ляэне-Вирумаа – 4966, Силламяэ – 2145, улица Астангу в Таллинне – 2021 и Нелиярве с 1486 спасенными земноводными. Всего спасено 18 937 жаб, 1778 травяных лягушек, 402 болотные лягушки, 146 тритонов и 4 прудовые лягушки. В прошлом году результаты были схожими.

Помимо акций по спасению земноводных Эстонский фонд природы выступил с предложением кратковременно закрыть некоторые участки проезжей части в местах наибольшей миграции земноводных. Это наиболее эффективная мера для защиты путей миграции земноводных. Благодаря пониманию и поддержке местных самоуправлений были временно перекрыты участки дороги в Тарту на улице Ихасте и в Таллинне на улице Астангу.

Этим летом садовники могут помочь земноводным тем, что уберегут их от ядовитых веществ. «В саду можно использовать меньше химикатов; для укрытия и прохлады следует не скашивать траву полностью на всем участке; в водоемы и ямки, откуда земноводное не может самостоятельно выбраться, можно положить какую-нибудь доску или палку, чтобы помочь», - советует Тимуск. – «Такие меры по поддержанию видового разнообразия совсем не сложные, но очень помогают квакушкам выжить», - добавил он.

Цель инициативы «Спасение земноводных» (Konnad teelt(t)) в том, чтобы спасти гибнущих на шоссе земноводных в период их миграции и повысить осведомленность населения о земноводных Эстонии, их образе жизни и важной роли в экосистеме. Помочь спасти жизни земноводных могут как акции по спасению лягушек, так и более внимательное движение на критических участках шоссе. В долгосрочном будущем однако необходимо построить для земноводных хорошо спланированные туннели. В течение 11 лет с помощью волонтеров спасено почти 176 000 жизней земноводных. Учитывая, что количество половозрелых особей составляет всего лишь пару процентов, это очень примечательный результат.