"Здесь начинается Европа": Нарва взяла на вооружение географический фейк

Ольга Смирнова согласна, что выбранный слоган - по сути неправда и неоднозначен по содержанию. Однако Нарва все же действительно на границе Европейского союза, в этом качестве она первый город для гостей из России, и там Нарва позиционирует себя в качестве Европы в широком смысле.

По мнению Смирновой, такой слоган будет указывать на то, что Нарва - современный город, который смотрит в будущее и позиционирует себя как европейский.

- Цель - еще и вызвать интерес, любопытство у тех, кто, может, мало чего знает о Нарве и где она находится, - добавила муниципальный специалист по продвижению приграничного города на рынке туризма.

Смирнова подчеркнула, что процесс создания идентитета Нарвы пока только в начальной стадии и ныне выбранный вариант будет с годами шлифоваться.

Добавится новый визуальный стиль

На основе выбранного слогана Нарве будут предложены на утверждение несколько вариантов визуальных решений и оформительских цветовых схем. Например, мотивом одного визуального стиля стала река, на берегу которой город находится. Река - потому что она вечная, и никуда не денется при любых обстоятельствах.