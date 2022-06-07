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"Здесь начинается Европа": Нарва взяла на вооружение географический фейк

Илья Смирнов
"Здесь начинается Европа": Нарва взяла на вооружение географический фейк
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Европа начинается в каком-то смысле здесь: Нарвский погранпункт - восточные ворота Евросоюза.
Европа начинается в каком-то смысле здесь: Нарвский погранпункт - восточные ворота Евросоюза. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Желая представить свой город восточными воротами Евросоюза, в Нарве согласились с фейковым по содержанию утверждением: "Нарва - здесь начинается Европа". Противоречащее географической науке словосочетание оформляют в качестве нового официального слогана.

Департамент развития и экономики города Нарва провел в мае интернет-голосование для выбора нового слогана для города. Проголосовали более 700 человек.

На выбор предлагались четыре варианта: "Солнце Эстонии восходит в Нарве", "Европейский день начинается в Нарве", "Город ХОРОШЕЙ энергии" (нынешний официальный слоган Нарвы с 2001 года), "Различия обогащают".

Как рассказала специалист по развитию туризма из Департамента развития и экономики города Нарва Ольга Смирнова, люди при голосовании комментировали свой выбор. Позитивные отзывы собрал слоган про Нарву и солнце, но также поступили мнения, что этот вариант чересчур длинный, многословный. Комментаторы еще напомнили, что солнце упомянуто в слогане соседнего курортного города Нарва-Йыэсуу, да и весь уезд Ида-Вирумаа позиционирует себя регионом восходящего над Эстонией солнца. Эксперты в итоге решили отказаться от такого неоригинального варианта.

Про давно знакомый вариант с городом энергии отметили, что тут все думают прежде всего об энергетике как отрасли, а ее положение сейчас сложное, о дальнейшей ее судьбе кипят споры. Кроме того, энергетические производственные мощности расположены, строго говоря, больше всего на административной территории Нарва-Йыэсуу, а не Нарвы.

Про вариант с "обогащающими различиями" отмечали, что не надо отделять Нарву от остальной Эстонии и делать на этом акцент.

Географический фейк

Много сторонников собрала тема европейской Нарвы: комментаторы уверены, что в таком ключе она и должна преподносить себя миру. Выставленную на народное голосование первоначальную версию этого слогана эксперты затем укоротили, удалив слово "день" и тем самым поменяв смысл. Так родился слоган "Narva - Euroopa algab siin" ("Нарва - здесь начинается Европа"), противоречащий географической аксиоме про то, где на самом деле граница Европы и где она "начинается".

Ольга Смирнова согласна, что выбранный слоган - по сути неправда и неоднозначен по содержанию. Однако Нарва все же действительно на границе Европейского союза, в этом качестве она первый город для гостей из России, и там Нарва позиционирует себя в качестве Европы в широком смысле.

По мнению Смирновой, такой слоган будет указывать на то, что Нарва - современный город, который смотрит в будущее и позиционирует себя как европейский.

- Цель - еще и вызвать интерес, любопытство у тех, кто, может, мало чего знает о Нарве и где она находится, - добавила муниципальный специалист по продвижению приграничного города на рынке туризма.

Смирнова подчеркнула, что процесс создания идентитета Нарвы пока только в начальной стадии и ныне выбранный вариант будет с годами шлифоваться.

Добавится новый визуальный стиль

На основе выбранного слогана Нарве будут предложены на утверждение несколько вариантов визуальных решений и оформительских цветовых схем. Например, мотивом одного визуального стиля стала река, на берегу которой город находится. Река - потому что она вечная, и никуда не денется при любых обстоятельствах.

- Было очень-очень много обсуждений, это был очень длительный процесс с участием рабочей группы из горуправы, разработчиков и привлечением горожан. То, к чему мы сейчас приходим, - конец работы, длящейся с января. Очень надеемся, что к концу июня мы получим уже окончательный документ - нашу книгу стиля, которая включит в себя новый слоган Нарвы, ее логотип и весь прочий визуал. Это задаст направление тому, как мы будем оформлять наши рекламные буклеты, брошюры, карты, плакаты и так далее, - объяснила Ольга Смирнова.

Специалист по развитию туризма из Департамента развития и экономики города Нарва Ольга Смирнова показывает взятые в работу эскизы нового нарвского логотипа.
Специалист по развитию туризма из Департамента развития и экономики города Нарва Ольга Смирнова показывает взятые в работу эскизы нового нарвского логотипа. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Смирнова также отметила, что Нарва тут только догоняет многие другие самоуправления Эстонии, которые эту работу уже давно проделали. "Тот слоган, что у нас был, - "Hea energia linn" ("Город хорошей энергии") и тот логотип с улыбочками - это была просто картинка, предложенная студентами очень много лет назад, и ее совершенно нельзя назвать стилем города".

Разработчики стиля из Таллинна

  • Разработку слогана и визуального стиля для Нарвы с начала 2022 года осуществляет дизайн-студия из Таллинна "Valge Creative Co", нанятая Департаментом развития и экономики города Нарва.
  • Судя по портфолио на интернет-сайте "Valge Creative Co", они много занимаются разработкой стиля таблеток, витаминов, биодобавок и прочего, что связано со здоровьем и лечением. Местные самоуправления или иные публичные институты дизайн-студия не указала в списке своих клиентов. Как пояснили в Нарвском департаменте развития и экономики, "Valge Creative Co" имеет опыт работы с Ида-Вирумаа и хорошо представляет себе Нарву: данная дизайн-студия разработала бренд "Ida/Viru Seiklusmaa" для Ида-Вируского кластера туризма.
  • В приграничном городе дизайн-студия "Valge Creative Co" победила в конкурсе ценовых предложений и в декабре 2021 года подписала договор с департаментом развития и экономики. Разработка городского бренда обходится нарвским налогоплательщикам в 13128 евро, считая с налогом с оборота.
  • Четыре варианта слогана для Нарвы были сгенерированы на основе мнений горожан о том, каким они видят свой город, чем он для них символизируется, какие любимые места. Из пары сотен ответов были вычленены ключевые слова, из которых, в свою очередь, составили около двадцати первых вариантов слогана. Далее рабочая группа оставила в списке только четыре и в мае отправила их на народное голосование.
  • По итогам народного голосования в работе остался один слоган: "Narva - Euroopa algab siin" ("Нарва - здесь начинается Европа").
  • В настоящее время продолжается поиск лучших визуальных решений и оформительских цветовых схем для рекламных и прочих печатных изданий официальной Нарвы.

    Один из предложенных Нарве рабочих вариантов визуального решения нового слогана. Все варианты будут еще дорабатываться.

    Valge Creative Co

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