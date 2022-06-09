Старое здание Кесклиннаской основной школы в Кохтла-Ярве весной снесли быстро, строительные отходы давно вывезены, но уже несколько недель движения на объекте нет. В чем проблема?
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Движения на стройке не видно, но процесс идет
Движения на стройке не видно, но процесс идет
Советник по вопросам строительства Кохтла-Ярвеского горуправления Елена Тоотс ответила, что проблем нет, активные работы на этом объекте возобновятся, скорее всего, к августу. Пока же техника и рабочие на стройке появляются по мере готовности очередного этапа рабочего проекта.