Движения на стройке не видно, но процесс идет

Советник по вопросам строительства Кохтла-Ярвеского горуправления Елена Тоотс ответила, что проблем нет, активные работы на этом объекте возобновятся, скорее всего, к августу. Пока же техника и рабочие на стройке появляются по мере готовности очередного этапа рабочего проекта.

- Если движения не видно, это не значит, что все остановилось, - объясняет она. - Сейчас строители занимаются созданием рабочего проекта каркаса здания. Это традиционный порядок в строительстве - как только часть рабочего проекта готова, приступают к исполнению. Впереди земляные работы, возведение фундамента.