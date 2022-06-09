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Движения на стройке не видно, но процесс идет

Ирина Кивисельг
, журналист
Движения на стройке не видно, но процесс идет
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Тишина на стройплощадке школы может продлиться до августа.
Тишина на стройплощадке школы может продлиться до августа. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Старое здание Кесклиннаской основной школы в Кохтла-Ярве весной снесли быстро, строительные отходы давно вывезены, но уже несколько недель движения на объекте нет. В чем проблема?

Советник по вопросам строительства Кохтла-Ярвеского горуправления Елена Тоотс ответила, что проблем нет, активные работы на этом объекте возобновятся, скорее всего, к августу. Пока же техника и рабочие на стройке появляются по мере готовности очередного этапа рабочего проекта.

- Если движения не видно, это не значит, что все остановилось, - объясняет она. - Сейчас строители занимаются созданием рабочего проекта каркаса здания. Это традиционный порядок в строительстве - как только часть рабочего проекта готова, приступают к исполнению. Впереди земляные работы, возведение фундамента.

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