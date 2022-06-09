13 тысяч квадратных метров "заплаток" появится летом на кохтла-ярвеских улицах

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, конкурс прошел весной, участвовало пять дорожных фирм, а лучшее предложение сделала "Kohtla Ehitusteenus". Обычно ремонтные работы на дорогах начинаются с наступлением тепла, но нынче задержалась не только весна, но и подписание договора с победителем.

- Результаты оспорила участвующая в конкурсе фирма "N&V". Пришлось ждать решения комиссии по спорам. В итоге они проиграли и конкурс был признан состоявшимся, - сказал Бородин. - Теперь подрядчики должны вместе с помощниками мэра проехать по частям города, чтобы определить конкретные адреса для ремонта картами - уже несколько сезонов ямочный ремонт выполняется в этой технике.