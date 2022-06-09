13 тысяч квадратных метров "заплаток" появится летом на кохтла-ярвеских улицах

Кохтла-Ярвеское горуправление подписало договор с кохтла-ярвеской фирмой "Kohtla Ehitusteenus", выигравшей конкурс госпоставки на ямочный ремонт дорог общего пользования. На восстановительные работы в этом году будет выделено около 272 тысяч евро.
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По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, конкурс прошел весной, участвовало пять дорожных фирм, а лучшее предложение сделала "Kohtla Ehitusteenus". Обычно ремонтные работы на дорогах начинаются с наступлением тепла, но нынче задержалась не только весна, но и подписание договора с победителем.