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13 тысяч квадратных метров "заплаток" появится летом на кохтла-ярвеских улицах

Ирина Кивисельг
, журналист
13 тысяч квадратных метров "заплаток" появится летом на кохтла-ярвеских улицах
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Улица Пяйкезе давно требует капитального ремонта, но летом обещают только залатать ямы.
Улица Пяйкезе давно требует капитального ремонта, но летом обещают только залатать ямы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление подписало договор с кохтла-ярвеской фирмой "Kohtla Ehitusteenus", выигравшей конкурс госпоставки на ямочный ремонт дорог общего пользования. На восстановительные работы в этом году будет выделено около 272 тысяч евро.

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, конкурс прошел весной, участвовало пять дорожных фирм, а лучшее предложение сделала "Kohtla Ehitusteenus". Обычно ремонтные работы на дорогах начинаются с наступлением тепла, но нынче задержалась не только весна, но и подписание договора с победителем.

- Результаты оспорила участвующая в конкурсе фирма "N&V". Пришлось ждать решения комиссии по спорам. В итоге они проиграли и конкурс был признан состоявшимся, - сказал Бородин. - Теперь подрядчики должны вместе с помощниками мэра проехать по частям города, чтобы определить конкретные адреса для ремонта картами - уже несколько сезонов ямочный ремонт выполняется в этой технике.

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