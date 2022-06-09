Во вторник, 14 июня в 15.00 в читальном зале Кохтла-Ярвеской библиотеки состоится творчеcкая встреча в литературной гостиной. Программу "К. Бальмонт. В тени эпохи" подготовили сотрудники библиотеки. Поучаствует также представитель объединения литераторов Эстонии "Русское слово" Александр Мартынов. Вход свободный.
В литературной гостиной вспомнят Бальмонта
Константин Бальмонт - русский поэт-символист, переводчик и эссеист, один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века. В списке его наследия 35 поэтических сборников, 20 книг прозы. Вспомнили о Константине Бальмонте не случайно. 15 июня - 155 лет со дня его рождения. Библиотекари представят биографию Бальмонта, а Александр Мартынов продекламирует строки из его произведений.
Александр Мартынов, увлеченный поэзией, весной уже выступал в читальном зале с программой, посвященной Ивану Бунину. И в ту первую встречу обрел немало поклонников своего таланта. Константин Бальмонт - один из его любимых поэтов, поэтому он с удовольствием откликнулся на приглашение организаторов прочесть стихи Бальмонта, особенно близкие его сердцу.
Гости литературной гостиной тоже могут декламировать свои любимые стихи или просто поделиться мыслями - литературная гостиная распахнет свои двери именно для общения.