В литературной гостиной вспомнят Бальмонта

Константин Бальмонт - русский поэт-символист, переводчик и эссеист, один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века. В списке его наследия 35 поэтических сборников, 20 книг прозы. Вспомнили о Константине Бальмонте не случайно. 15 июня - 155 лет со дня его рождения. Библиотекари представят биографию Бальмонта, а Александр Мартынов продекламирует строки из его произведений.

Александр Мартынов, увлеченный поэзией, весной уже выступал в читальном зале с программой, посвященной Ивану Бунину. И в ту первую встречу обрел немало поклонников своего таланта. Константин Бальмонт - один из его любимых поэтов, поэтому он с удовольствием откликнулся на приглашение организаторов прочесть стихи Бальмонта, особенно близкие его сердцу.