Эстония восстановит в Украине Житомирский лицей

Вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур второй день находится в Украине, где вчера осмотрел житомирские здания и сооружения.

«Мы получили список из 15 объектов. Сейчас мы начинаем оценивать свои возможности и способности», — пояснил Певкур.

По его словам, вместе с партнерами будет решаться, как и в каком порядке восстанавливать. «Для многих объектов отсутствует даже первоначальный проект. В случае с детским садом, например, мы можем использовать модульный детский сад, как в Эстонии», — сказал Певкур.

«Житомирский лицей № 25 тоже в списке, и это был первый объект, который я посетил», — сказал Певкур. В список также входят детский сад, музыкальная школа, спасательное депо и мосты. «В основном они ждут нашей помощи в восстановлении объектов общественного пользования», — добавил Певкур.

Город Житомир расположен в 120 км к западу от Киева и граничит с Беларусью. По состоянию на 2021 год в городе проживало 263 000 человек, а во всей области - 1,2 миллиона жителей.

Житомирская область была частично оккупирована российской армией и полностью освобождена 4 апреля, когда оккупационные войска были изгнаны из посёлка Народичи с населением в 2883 человека. К началу апреля из Житомира бежало 40 процентов населения.

И область, и ее центр подверглись во время войны нескольким ракетным обстрелам. 27 февраля российские войска обстреляли гражданский аэропорт Житомира реактивными снарядами 9К720 Искандер. 2 марта В результате авиаударов по домам, ТЭЦ и двум больницам погибли два человека, и от 10 до 20 человек получили ранения. Несколькими днями ранее российская ракета попала в авиабазу, в результате чего погибли четыре человека.