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Находящаяся под угрозой закрытия Люганузеская школа начала прием учеников

Эрик Калда
, журналист
Находящаяся под угрозой закрытия Люганузеская школа начала прием учеников
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30 марта этого года, когда Люганузеское волостное собрание начало обсуждать закрытие Люганузеской школы, школьный коллектив устроил акцию протеста перед волостным домом, но на решение о закрытии это не повлияло.
30 марта этого года, когда Люганузеское волостное собрание начало обсуждать закрытие Люганузеской школы, школьный коллектив устроил акцию протеста перед волостным домом, но на решение о закрытии это не повлияло. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеская школа, которую волостное управление хочет с осени закрыть, с 1 июня начала прием учеников в первый класс, так как суд первой инстанции приостановил действие решения о закрытии школы.

- Разумеется, школа начала прием в первый класс, потому что на данный момент действует решение суда первой инстанции, в котором сказано, что с 1 сентября школу не закрыют. Пока это решение не будет отменено, мы действуем со знанием, что 1 сентября школа откроет свои двери, - сказал председатель попечительского совета Люганузеской школы Лаури Сауль.

Школа должна сейчас работать

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