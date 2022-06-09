Находящаяся под угрозой закрытия Люганузеская школа начала прием учеников

- Разумеется, школа начала прием в первый класс, потому что на данный момент действует решение суда первой инстанции, в котором сказано, что с 1 сентября школу не закрыют. Пока это решение не будет отменено, мы действуем со знанием, что 1 сентября школа откроет свои двери, - сказал председатель попечительского совета Люганузеской школы Лаури Сауль.