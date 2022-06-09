ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему в то время, когда цены на нефть снижаются, цены на топливо в Эстонии растут?

Менеджер по ценообразованию на моторное топливо "Circle K" ИНДРЕК САССИ:

- Цена на готовую продукцию движется в соответствии со спросом, и по состоянию на 1 июня цены на готовую продукцию не снизились. Только за последний месяц закупочная цена бензина выросла на 39%, поэтому розничные цены в Эстонии также значительно выросли.

При формировании розничных цен на топливо "Circle K" руководствуется как закупочными ценами моторного топлива, государственными налогами, так и местной конкуренцией.

В случае снижения на мировом рынке цен как на сырую нефть, так и на готовую продукцию, "Circle K" готов немедленно снизить розничные цены, но надо понимать, что изменение цен обычно доходит до эстонского рынка с опозданием на 7-10 дней. В основном это связано с запасами топлива на автозаправках.

Снижение акциза на автомобильный бензин в какой-то мере смягчило бы рост цен на горючее. Ставка акциза на автомобильный бензин в Эстонии значительно выше, чем в Латвии или Литве, и составляет 67,6 цента за литр бензина (включая НСО). В то же время минимальная ставка в ЕС составляет 43,1 цента (включая НСО), то есть примерно на 24,5 цента за литр меньше.