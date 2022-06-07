Правление Эстонской консервативной народной партии (EKRE) во вторник вечером приняло решение принять предложение председателя Центристской партии Юри Ратаса о формировании правительственной коалиции в прежнем составе. По словам председателя EKRE Мартина Хельме, партия хочет получить место премьер-министра, сообщает rus.err.ee
Правление EKRE приняло предложение Ратаса и хочет получить кресло премьер-министра
Мартин Хельме сказал ERR, что, по мнению правления, у членства в правительстве есть свои недостатки, но если можно что-то сделать на благо Эстонии и привнести изменения, то нужно попытаться.
"Мы сформировали свою переговорную делегацию, в которую, кроме меня, вошли Март Хельме и Рене Кокк, члены предыдущего правительства. В прошлый раз они также были переговорщиками", - добавил Хельме.
Правление партии также составило перечень своих тем, которыми она хочет заняться: благополучие населения, иммиграция, государственная оборона и защита национального государства.
При этом, по словам Мартина Хельме, консерваторы хотят получить в возможном союзе премьерское кресло. По словам Хельме, на посту премьер-министра он гораздо быстрее принимал бы решения, чем Юри Ратас.
"Я думаю, что мое главное отличие от Юри Ратаса в том, что я гораздо быстрее принимаю решения. Он очень спокойно все обдумывает, а затем начинает действовать. Я принимаю решения гораздо быстрее и смелее", - отметил лидер EKRE.
Впрочем, сейчас будущее новой коалиции зависит от партии "Отечество" - без нее ни одному из потенциальных правящих союзов не получить парламентского большинства. Отечественники обещали определиться со своим решением к концу этой недели.