Правление EKRE приняло предложение Ратаса и хочет получить кресло премьер-министра

Мартин Хельме сказал ERR, что, по мнению правления, у членства в правительстве есть свои недостатки, но если можно что-то сделать на благо Эстонии и привнести изменения, то нужно попытаться.

"Мы сформировали свою переговорную делегацию, в которую, кроме меня, вошли Март Хельме и Рене Кокк, члены предыдущего правительства. В прошлый раз они также были переговорщиками", - добавил Хельме.

Правление партии также составило перечень своих тем, которыми она хочет заняться: благополучие населения, иммиграция, государственная оборона и защита национального государства.

При этом, по словам Мартина Хельме, консерваторы хотят получить в возможном союзе премьерское кресло. По словам Хельме, на посту премьер-министра он гораздо быстрее принимал бы решения, чем Юри Ратас.

"Я думаю, что мое главное отличие от Юри Ратаса в том, что я гораздо быстрее принимаю решения. Он очень спокойно все обдумывает, а затем начинает действовать. Я принимаю решения гораздо быстрее и смелее", - отметил лидер EKRE.