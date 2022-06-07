Юные фермеры: 40 детских садов получат в подарок саженцы клубники

"Просто так это растение кого-то может даже напугать, потому что сейчас оно выглядит как обычный корень и вообще не похоже на клубнику. Это особенное растение. Саженцы производят в Голландии, до определенной фазы выращивают заранее. Хранятся они при температуре минус 1,5-2 градуса до тех пор, как прибывают в Эстонию, где мы их будем сажать. Корень должен стать прямым и тогда через две недели появится листочки, через 3-4 недели он будет выглядеть как кустик, а через два месяца на нем появятся ягоды", - объяснил владелец хутора Joosepi Ранет Роозиталу.