По инициативе молодого фермера из Пылвамаа 40 детских садов получат в подарок саженцы клубники. Юные фермеры смогут не только поучаствовать в садоводстве, но и насладиться плодами своих трудов, ведь клубнику можно будет попробовать уже в августе, сообщает rus.err.ee
Юные фермеры: 40 детских садов получат в подарок саженцы клубники
Инициатива подарить клубнику детским садам принадлежит Ранету Роозиталу, молодому владельцу хутора Йоозепи в Пылваском уезде. На ферме был излишек саженцев клубники фриго, поэтому было принято решение передать их детям. Клубника фриго - это не сорт, а технология подготовки саженцев, благодаря которой урожай можно получить спустя 8-9 недель после посадки.
"Просто так это растение кого-то может даже напугать, потому что сейчас оно выглядит как обычный корень и вообще не похоже на клубнику. Это особенное растение. Саженцы производят в Голландии, до определенной фазы выращивают заранее. Хранятся они при температуре минус 1,5-2 градуса до тех пор, как прибывают в Эстонию, где мы их будем сажать. Корень должен стать прямым и тогда через две недели появится листочки, через 3-4 недели он будет выглядеть как кустик, а через два месяца на нем появятся ягоды", - объяснил владелец хутора Joosepi Ранет Роозиталу.
Всего детские сады получат около 5000 саженцев, так что уже этим летом маленькие садоводы смогут попробовать самостоятельно выращенную клубнику.
Вместе с саженцами детские сады получат и инструкцию по выращиванию клубники. Садоводство для многих детских садов оказалось давно любимым занятием.
"Наши детки постоянно делают что-то в саду, так что нам такой подарок только в радость!" - рассказала директор детского сада Lehola Керли Райкна.
"Клубника нашим детям очень нравится. Родители просто в восторге, что их детки смогут летом кушать клубнику", - поделилась директор детсада Mudila Инга Кольк, отметив, что родители тоже будут помогать.
Такой подарок был сделан не только с целью угостить детей вкусной клубникой, но и научить их тому, что еду они получают не просто с полок продуктовых магазинов.
"Это отличная возможность привлечь городских детей к сельскому хозяйству и садоводству. Так ребенок своими руками будет заботиться о растении, сможет посадить его, а потом насладиться вкусным урожаем. Думаю, что все больше людей живет в городе, и многие дети не знают, откуда мы получаем еду и как она добывается. Такой практический опыт даст детям непосредственное понимание того, как к ним на стол попадает еда", - объяснил глава Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус.
Он надеется, что дети смогут стать примером для своих родителей и в следующем году еще больше семей решит провести лето на грядках, выращивая овощи и ягоды.