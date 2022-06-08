Нарвитяне проведут на Тоомпеа пикет, чтобы заявить о глухоте нарвской власти

Пока не получив желаемого от властей Нарвы и лично мэра Катри Райк, члены попечительского совета Нарвской Солдинаской гимназии нацелились на пикет перед Рийгикогу.

Для поездки из Нарвы в Таллинн и обратно организаторы пикета заказали автобус на полсотни человек. К ним добавятся протестующие, которые сами доберутся до места.

У нарвитянки Светланы Исаченковой четверо детей учатся в Нарвской Солдинаской гимназии и пятый готовится пойти туда в подготовительный класс. Сама Светлана входит в попечительский совет гимназии и выступает одним из организаторов предстоящего пикета. Она рассказала "Северному побережью", что протестующих нарвитян намерены поддержать в Таллинне люди из других самоуправлений, кому тоже небезразлична судьба этой гимназии и ее школьного дома.

- Мы хотим, чтобы нас услышали хотя бы в Таллинне, раз нарвские власти нас не слышат, или слышат, но не хотят прислушаться. О нашей проблеме узнают в столице и, возможно, помогут достучаться до местных властей, - прокомментировала мама школьников и член попечительского совета.