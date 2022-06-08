Нарвитяне едут к стенам Рийгикогу протестовать против плана нарвских местных властей перевести одну школу в другую. По тому же поводу двумя неделями ранее недовольные люди пикетировали у входа в Нарвское горсобрание и еще просили помощи в министерстве образования.
Нарвитяне проведут на Тоомпеа пикет, чтобы заявить о глухоте нарвской власти
Члены попечительского совета Нарвской Солдинаской гимназии зарегистрировали в полиции публичное собрание на площади перед зданием Рийгикогу в Таллинне. Многолюдный пикет там пройдет 9 июня с 11 до 12 часов дня.
Цель пикета - протест против планируемого властями Нарвы перевода Нарвской Солдинаской гимназии в здание школы № 6.
Про этот переезд говорится в горячо обсуждаемом проекте новой программы развития нарвской муниципальной системы образования. Программа пока не утверждена окончательно, но мэрия Нарвы настаивает, что именно такой переезд необходим: в приграничном городе требуется сократить 7000 квадратных метров школьных площадей, а в здании Нарвской Солдинаской гимназии квадратных метров даже чуть больше.
Родители, школьники и администрация Нарвской Солдинаской гимназии в основном не спорят, что сокращение школ при уменьшающемся населении города неизбежно, однако настаивают, что это к ним должна переехать школа № 6, а не наоборот, как хотят местные власти. Протестующие напоминают, что в школе №6 в несколько раз меньше учащихся, она хуже выглядит, расположена в менее удобном месте и вообще малопопулярна.
Отстаивая свое несогласие сперва учащиеся Нарвской Солдинаской гимназией 17 мая вышли с плакатами в школьный двор, потом родители учащихся 26 мая пришли к Нарвскому горсобранию. Параллельно с уличными акциями протеста петицию к властям Нарвы подписали приблизительно 4500 человек. В рамках процедуры публичного обсуждения проекта программы развития образовательной сети несогласные сделали предложения по внесению изменений в этот проект. Вдобавок трудовой коллектив Нарвской Солдинаской гимназии 27 мая направил подробно расписанное ходатайство в Министерство образования и науки, чтобы оттуда помогли властям Нарвы услышать мнение тысяч горожан.
Пока не получив желаемого от властей Нарвы и лично мэра Катри Райк, члены попечительского совета Нарвской Солдинаской гимназии нацелились на пикет перед Рийгикогу.
Для поездки из Нарвы в Таллинн и обратно организаторы пикета заказали автобус на полсотни человек. К ним добавятся протестующие, которые сами доберутся до места.
У нарвитянки Светланы Исаченковой четверо детей учатся в Нарвской Солдинаской гимназии и пятый готовится пойти туда в подготовительный класс. Сама Светлана входит в попечительский совет гимназии и выступает одним из организаторов предстоящего пикета. Она рассказала "Северному побережью", что протестующих нарвитян намерены поддержать в Таллинне люди из других самоуправлений, кому тоже небезразлична судьба этой гимназии и ее школьного дома.
- Мы хотим, чтобы нас услышали хотя бы в Таллинне, раз нарвские власти нас не слышат, или слышат, но не хотят прислушаться. О нашей проблеме узнают в столице и, возможно, помогут достучаться до местных властей, - прокомментировала мама школьников и член попечительского совета.
Организаторы пикета, по словам Исаченковой, понимают, что ни Рийгикогу, ни правительство Эстонии не могут прямо изменить решение властей Нарвы в отношении муниципальной сети образовательных учреждений. Однако протестующие надеются, что вынос проблемы на республиканский уровень и дополнительный медийный интерес к ней как-то повлияют на нарвских правящих политиков. "Потому что на самом деле никто за пределами Нарвы пока не знает, что у нас здесь происходит со школами и детсадами", - считает Исаченкова.