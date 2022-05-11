Пугавшая своей неизбежностью программа реформирования нарвских школ и детсадов наконец представлена публике. Составленный экспертами план действий предусматривает уже в следующем году прекращение деятельности четырех нарвских детских садов и слияние двух школ. Впереди обсуждения и споры перед окончательным утверждением.
Нарве предложено закрыть ряд детсадов, сократить гимназии и объединить две школы
В тиши кабинетов с 2021 года готовился проект программы развития нарвской муниципальной системы образования до 2030 года. Городская управа привлекла к работе непредвзятую исследовательско-консультационную компанию из Таллинна "Cumulus Consulting".
Проект направлен на публичное ознакомление с 11 мая (ознакомиться с переводом на русский язык можно ЗДЕСЬ). После обсуждения итоговый вариант программы должно будет утвердить Нарвское горсобрание. Мнения и предложения принимаются до 30 мая, детали всего процесса можно найти на интернет-сайте Нарвы.
- Реструктуризация сети образования в Нарве неизбежна. Неразумно содержать полупустые здания, - говорит мэр Нарвы Катри Райк. - Я понимаю опасение учителей и других сотрудников школ: сохранится ли мое рабочче место? Учителя, соответствующие квалификации, устраиваются на работу, во имя этого мы работаем. Наши люди - наше самое большое достояние.
Райк добавила, что, по ее убеждению, нарвское образование должно стать таким же хорошим, как образование в Таллинне или Тарту.
Антирейтинг проблем
При подготовке программы развития муниципальной системы образования Нарвы к 2030 году сформулировали основные проблемы образовательной сферы Нарвы на текущий момент. Для их решения и был предложен стратегический план. "В центре стратегии находится ученик", - подчеркнуто в проекте этого документа, направленном на публичное обсуждение. Проблемы в общем такие:
- плохое знание государственного языка учителями и учениками
- старение и нехватка персонала, без малого половина учителей в нарвских детсадах и школах старше 50 лет
- устаревшие методы и подходы в обучении, которые не способствуют развитию автономии учащихся, тем самым ставя их в менее выгодное положение
- стабильно уменьшается количество детей, посещающих в Нарве детсады и школы
- здания и сооружения образовательных учреждений признаны амортизированными, а потребность в инвестициях превышает финансовые возможности города.
Рядовых жителей Нарвы - школьников, детсадовцев и их родителей - интересует прежде всего программа дальнейших действий. Несколько лет прежде говорилось, что неизбежно закрытие детсадов и школ в приграничном городе, теряющем население с темпом не менее тысячи человек за год.
Закрытие школ и детсадов - это на казенном языке "оптимизация сети нарвских образовательных учреждений".
Выбор будет политическим
Уже в 2022 году предложено закрыть гимназические классы во всех муниципальных школах, за исключением одной - Языкового лицея или Кренгольмской гимназии, что предстоит выбрать. Это нужно для выполнения соглашения с Министерством образования и науки, согласно которому в Нарве к 2023 году построят две государственные гимназии.
Единственная сохраняемая муниципальная гимназия - Языковой лицей или Кренгольмская гимназия - продолжит работать до тех пор, пока будет необходимость. В пользу первого варианта может быть по нарвским меркам "элитность" лицея, его высокие выпускные рейтинги и известность на республиканском уровне. В пользу второго варианта тот факт, что Кренгольмская гимназия - единственная сохранившаяся гимназия на весь большой Кренгольмский район города.
Директора Языкового лицея и Кренгольмской гимназии являются членами Нарвского горсобрания: соответственно, Надежда Черкашина - член правящей коалиции мэра Нарвы Катри Райк, Ирина Янович - представитель оппозиции. Это обстоятельство придаст политический окрас выбору единственной муниципальной гимназии для сохранения.
В 2023 году предлагается принять решение о присоединении Нарвской 6-й школы к Нарвской Солдинаской гимназии. Последняя тогда продолжит деятельность в здании 6-й школы, окончательно покинув свой нынешний дом к 2025 году. Она переедет в здание, находящееся, как сочли эксперты, в лучшем состоянии.
Минус четыре детских сада
В части детских садов демографическая ситуация в Нарве давно и однозначно требует избавляться от лишних и амортизированных квадратных метров. Предлагается в 2023 году прекратить деятельность трех нарвских детсадов: "Тулуке" (ул. Кангеласте, 16а), "Казеке" (ул. Энергия, 4а), "Карикакар" (ул. А. Пушкина, 5а).
Вдобавок предложено присоединить детсад "Тареке" (ул. А.-А. Тиймана, 16) к "Потсатая" (Таллиннское шоссе, 50).
Сокращение площадей нарвских детсадов позволит, как считается, делать в будущем необходимые инвестиции в остальные детсады, коих тогда осталось бы в Нарве тринадцать.
Судьба особых школ
Уже в 2022 году предлагается составить и начать реализовать план действий по реформированию в Нарве так называемого нестационарного школьного и гимназического обучения. Этим занимается Нарвская школа для взрослых. Она, как предлагается, продолжит деятельность еще год после начала нестационарного обучения в Ида-Вирумааском центре профессионального образования. Результаты этого преобразования затем пересмотрят, и план действий можно будет скорректировать при необходимости.
В проекте отдельно описана дальнейшая судьба Нарвской Паюской школы, специализирующейся на обучении детей с особыми потребностями. О ее якобы скором закрытии много говорили в начале нынешнего года. Предложено к 2030 году превратить эту школу в Центр компетенции особых образовательных потребностей. Это означает, что для детей, нуждающихся в особой поддержке, создадут подходящие условия обучения в построенном новом или отремонтированном старом здании школы и в общежитии.
Время для реформы
Существующая пока в виде проекта программа развития муниципальной системы образования Нарвы к 2030 году - это по сути соглашение, направленное на развитие образовательной отрасли, в котором определены видение и цели на ближайшие годы, а также пути их достижения. Она сменит программу развития нарвской системы образования на 2015-2020 годы.
Составители программы напомнили, что Нарву отличает от других самоуправлений Эстонии преобладание русского языка в детсадах и школах: "Это добавляет дополнительный слой к обычным вызовам - обучить эстонскому языку, чтобы ученики могли успешно обучаться на следующих уровнях образования и общаться в дальнейшей жизни".
В 2021/2022 учебном году в Нарве 17 детских садов, которые посещают 2330 детей.
В Нарве 11 общеобразовательных школ. Восемь из них принадлежат местному самоуправлению, в том числе Нарвская школа для взрослых. Две - государственные: Нарвская Ваналиннаская государственная школа и Нарвская эстонская гимназия. Одна - частная Нарвская православная гимназия. В сумме во всех основных школах 4636 учеников, в гимназиях - 870. Подавляющее большинство - в муниципальных школах и гимназиях.
Действует соглашение Нарвы с Министерством образования и науки о том, что с осени 2023 года откроются две нарвские государственные гимназии. Город взамен пообещал реорганизовать свое гимназическое образование таким образом, чтобы в городских учреждениях количество гимназистов не превышало 20 процентов от общего их числа в Нарве. Срок приближается - и муниципальные гимназические звенья теперь требуют сокращения.
Помимо обычного общего образования в Нарве можно получить среднее образование в форме нестационарного обучения в Нарвской школе для взрослых или в Нарвском отделении Ида-Вирумааского центра профессионального образования. В последнем пока только с рабочей специальностью, но с сентября 2022 года можно будет и без специальности.
Требуются гигантские суммы
Подсчитано, что в самые неблагополучные нарвские муниципальные образовательные здания и сооружения нужно инвестировать 60 миллионов евро, исходя из нынешних, но нестабильных цен на строительном рынке.
Реальная потребность в инвестициях может быть и вдвое больше, если приводить в порядок все нарвские школы и детсады. Это тогда сравнимо с целым годовым бюджетом Нарвы.
Например, если дойдет дело до строительства современного дома для упомянутого Центра компетенции особых образовательных потребностей взамен Нарвской Паюской школы, то это обойдется, по сегодняшней оценке, в 10 миллионов. Плюс расходы на новые дом ученика и стадион - порядка 4 миллионов.
Давно назревшая реконструкция Нарвской Пяхклимяэской гимназии или тогда уже основной школы будет стоить тоже 10 миллионов, ориентировочно. Плюс полная реконструкция стадиона - порядка 2 миллионов.
Ориентировочно 6 миллионов будет стоить тоже давно назревшая реконструкция бассейна и спорткомплекса Нарвского языкового лицея, порядка 2 миллионов - его стадион.
Реконструкция Нарвской Кесклиннаской основной школы, к чему давно и усиленно готовятся, будет стоить порядка 20 миллионов евро, исходя из результата уже проведенного тендера. Эта инвестиция - дело в целом решенное.
Также уже запланировано на ближайшие год-два строительство нового эстоноязычного детского сада, что обойдется нарвскому бюджету в 6 миллионов.