Нарве предложено закрыть ряд детсадов, сократить гимназии и объединить две школы

В 2023 году предлагается принять решение о присоединении Нарвской 6-й школы к Нарвской Солдинаской гимназии. Последняя тогда продолжит деятельность в здании 6-й школы, окончательно покинув свой нынешний дом к 2025 году. Она переедет в здание, находящееся, как сочли эксперты, в лучшем состоянии.

Минус четыре детских сада

В части детских садов демографическая ситуация в Нарве давно и однозначно требует избавляться от лишних и амортизированных квадратных метров. Предлагается в 2023 году прекратить деятельность трех нарвских детсадов: "Тулуке" (ул. Кангеласте, 16а), "Казеке" (ул. Энергия, 4а), "Карикакар" (ул. А. Пушкина, 5а).

Сокращение площадей нарвских детсадов позволит, как считается, делать в будущем необходимые инвестиции в остальные детсады, коих тогда осталось бы в Нарве тринадцать.

Судьба особых школ

Уже в 2022 году предлагается составить и начать реализовать план действий по реформированию в Нарве так называемого нестационарного школьного и гимназического обучения. Этим занимается Нарвская школа для взрослых. Она, как предлагается, продолжит деятельность еще год после начала нестационарного обучения в Ида-Вирумааском центре профессионального образования. Результаты этого преобразования затем пересмотрят, и план действий можно будет скорректировать при необходимости.

В проекте отдельно описана дальнейшая судьба Нарвской Паюской школы, специализирующейся на обучении детей с особыми потребностями. О ее якобы скором закрытии много говорили в начале нынешнего года. Предложено к 2030 году превратить эту школу в Центр компетенции особых образовательных потребностей. Это означает, что для детей, нуждающихся в особой поддержке, создадут подходящие условия обучения в построенном новом или отремонтированном старом здании школы и в общежитии.

Время для реформы

Существующая пока в виде проекта программа развития муниципальной системы образования Нарвы к 2030 году - это по сути соглашение, направленное на развитие образовательной отрасли, в котором определены видение и цели на ближайшие годы, а также пути их достижения. Она сменит программу развития нарвской системы образования на 2015-2020 годы.

Составители программы напомнили, что Нарву отличает от других самоуправлений Эстонии преобладание русского языка в детсадах и школах: "Это добавляет дополнительный слой к обычным вызовам - обучить эстонскому языку, чтобы ученики могли успешно обучаться на следующих уровнях образования и общаться в дальнейшей жизни".

В 2021/2022 учебном году в Нарве 17 детских садов, которые посещают 2330 детей.

В Нарве 11 общеобразовательных школ. Восемь из них принадлежат местному самоуправлению, в том числе Нарвская школа для взрослых. Две - государственные: Нарвская Ваналиннаская государственная школа и Нарвская эстонская гимназия. Одна - частная Нарвская православная гимназия. В сумме во всех основных школах 4636 учеников, в гимназиях - 870. Подавляющее большинство - в муниципальных школах и гимназиях.

Действует соглашение Нарвы с Министерством образования и науки о том, что с осени 2023 года откроются две нарвские государственные гимназии. Город взамен пообещал реорганизовать свое гимназическое образование таким образом, чтобы в городских учреждениях количество гимназистов не превышало 20 процентов от общего их числа в Нарве. Срок приближается - и муниципальные гимназические звенья теперь требуют сокращения.

Помимо обычного общего образования в Нарве можно получить среднее образование в форме нестационарного обучения в Нарвской школе для взрослых или в Нарвском отделении Ида-Вирумааского центра профессионального образования. В последнем пока только с рабочей специальностью, но с сентября 2022 года можно будет и без специальности.