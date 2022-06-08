Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма надеется, что в ближайшее время коронавирус станет эндемическим заболеванием, то есть будет распространяться прогнозируемо и для борьбы с ним не потребуются дополнительные ограничения, сообщает rus.err.ee
Хярма: к июлю, вероятно, будет отменено требование изоляции в случае заражения коронавирусом
Хярма: к июлю, вероятно, будет отменено требование изоляции в случае заражения коронавирусом
Выступая на посвященной коронавирусу конференции в библиотеке Тартуского университета, Хярма сообщила, что, по прогнозам ученым, заболеваемость снова начнет расти в июле, но благодаря иммунитету населения и поступлению в Эстонию препаратов от коронавируса нагрузка на больницы будет меньше, нежели весной, сообщает Postimees.
По словам Хярма, в конце июня, по всей видимости, будет отменено требование десятидневной изоляции в случае заражения и близкого контакта с носителем вируса.
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