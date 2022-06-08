Хярма: к июлю, вероятно, будет отменено требование изоляции в случае заражения коронавирусом

Выступая на посвященной коронавирусу конференции в библиотеке Тартуского университета, Хярма сообщила, что, по прогнозам ученым, заболеваемость снова начнет расти в июле, но благодаря иммунитету населения и поступлению в Эстонию препаратов от коронавируса нагрузка на больницы будет меньше, нежели весной, сообщает Postimees.