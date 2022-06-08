Танель Кийк: «Мне очень трудно представить коалицию во главе с EKRE»

- Каковы шансы, что Центристская партия снова окажется во власти, но не в качестве партии премьер-министра? Если ваши переговоры с EKRE и «Отечеством» приведут к формированию коалиции, может ли появиться премьер-министр от другой партии?

- Центристская партия в настоящее время является второй по величине партией в Рийгикогу, поэтому было бы логично, чтобы премьером стал представитель Центристской партии. Но в политике всегда есть другие варианты, ничего нельзя исключать. Ожидание партии состоит в том, что если будет создана коалиция с «Отечеством» и EKRE, ее возглавит Центристская партия. Однако мы готовы вести переговоры и по другим направлениям. Если вы хотите спросить, может ли EKRE возглавить эту коалицию, то мне это очень трудно представить.

- EKRE выступает против Евросоюза и НАТО, а также против военных беженцев с Украины, и это наверное большая проблема, если сформировать коалицию с EKRE?

- У меня нет иллюзий по поводу EKRE, я видел их в оппозиции и видел в коалиции. Мы спорили в обоих случаях, мы соглашались по некоторым вопросам и не соглашались по многим. Надо иметь в виду, что как были разногласия в нынешней коалиции, так будут разногласия и в следующей, независимо от того, кто создаст новую коалицию. Что касается Украины, то наш моральный долг помочь украинцам.

- Если бы вы восстановили коалицию Центристской партии, EKRE и "Отечества", то возможно ли, что вы продолжите оттуда, где и остановились - с того же коалиционного соглашения?