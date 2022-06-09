В субботу по улицам Нарвы побегут несколько тысяч любителей спорта

Трасса самого многолюдного спортивного мероприятия Ида-Вирумаа пройдет по нарвским улицам и велодорогам, а также завернет на расположенные в Эккекюла Пяхклимяэские трассы здоровья. Детские забеги состоятся нынче возле крепости Германа в замковом парке. Центр соревнования расположится рядом с крепостью в Йоаорге (Липовая ямка), где будут также старт и финиш дистанции 5 км. Участники полумарафона отправятся в путь на улице Пушкина у дома культуры "Ругодив".

В субботу после обеда автомобилистам придется считаться с дорожными ограничениями.

К среде на Нарвский энергозабег зарегистрировались более пары тысяч участников. Только от одного из крупнейших нарвских предприятий "Fortaco" пробегут или пройдут трассы забега более 150 человек. Как и в предыдущие годы, среди участников несколько сотен работников главного спонсора мероприятия - "Eesti Energia".

Рекорд участия в Нарвском энергозабеге был установлен в 2017 году, когда на старт разных его дистанций вышли в общем 4329 бегунов и ходоков. Главный организатор мероприятия Мати Лиллиаллик отметил, что ковидные годы уменьшили число участников во всех мероприятиях народного спорта и очередной рекорд участия в этом году установить, очевидно, не удастся. "Но Нарвский энергозабег, бесспорно, станет одним их самых многолюдных меропятий народного спорта Эстонии, которые состоялись в нынешнем году", - отметил он.

На старт выйдут лучшие бегуны