Проводимый в субботу, 11 июня, вот уже в десятый раз Нарвский энергетический забег выведет на старты наряду с лучшими стайерами Эстонии несколько тысяч спортсменов-любителей, которые пробегут либо полумарафон 21 км, либо дистанцию 5 км.
В субботу по улицам Нарвы побегут несколько тысяч любителей спорта
Трасса самого многолюдного спортивного мероприятия Ида-Вирумаа пройдет по нарвским улицам и велодорогам, а также завернет на расположенные в Эккекюла Пяхклимяэские трассы здоровья. Детские забеги состоятся нынче возле крепости Германа в замковом парке. Центр соревнования расположится рядом с крепостью в Йоаорге (Липовая ямка), где будут также старт и финиш дистанции 5 км. Участники полумарафона отправятся в путь на улице Пушкина у дома культуры "Ругодив".
В субботу после обеда автомобилистам придется считаться с дорожными ограничениями.
К среде на Нарвский энергозабег зарегистрировались более пары тысяч участников. Только от одного из крупнейших нарвских предприятий "Fortaco" пробегут или пройдут трассы забега более 150 человек. Как и в предыдущие годы, среди участников несколько сотен работников главного спонсора мероприятия - "Eesti Energia".
Рекорд участия в Нарвском энергозабеге был установлен в 2017 году, когда на старт разных его дистанций вышли в общем 4329 бегунов и ходоков. Главный организатор мероприятия Мати Лиллиаллик отметил, что ковидные годы уменьшили число участников во всех мероприятиях народного спорта и очередной рекорд участия в этом году установить, очевидно, не удастся. "Но Нарвский энергозабег, бесспорно, станет одним их самых многолюдных меропятий народного спорта Эстонии, которые состоялись в нынешнем году", - отметил он.
На старт выйдут лучшие бегуны
Так как в Нарвском энергозабеге определятся чемпионы Эстонии по полумарафону, то на старт выйдет элита эстонских стайеров во главе с Тийдреком Нурме, Романом Фости и Кауром Кивистиком, которые готовятся к марафону чемпионата Европы в Мюнхене.
По словам обладателя рекорда Эстонии в полумарафоне Тийдрека Нурме, дважды побеждавшего и в Нарве, нарвский забег прекрасно подходит для подготовительного цикла перед чемпионатом Европы в Мюнхене. "Велика вероятность, что вся элитная группа будет держаться вместе до последней трети дистанции. Мы сможем в условиях соревнования опробовать взаимодействие как с Фости, так и Кивистиком. Первую половину дистанции побегу спокойнее, а в конце постараюсь выиграть забег", - рассказал он о своих планах.
Трехкратный победитель Нарвского энергозабега Роман Фости надеется, что все готовящееся к мюнхенскому соревнованию марафонское трио поднимется в Нарве на пьедестал почета. "Для этого Тийдрек должен подталкивать сзади, а Каур - ломать ветер", - заметил он.
Среди женщин за медали чемпионата Эстонии будут бороться Кайса Кукк, Мари Бойков, Кадилийз Куйв, Эвелин Талтс и несколько других лучших эстонских бегуний на длинные дистанции.
На дистанции 5 км за победу поборется также учитель физкультуры Йыхвиской русской основной школы Денис Шалкаускас, в нынешнем сезоне сильно прогрессировавший в беге на средние дистанции в крытых помещениях.
На трассе много известных людей
Наряду с сильнейшими бегунами Эстонии в Нарвском энергозабеге примут участие множество известных людей из разных областей жизни. Так, например, на трассу забега выйдут замдиректора Полиции безопасности Александер Тоотс, известный радио- и тележурналист Таави Либе, член правления "Eesti Energia" Райне Райо, исполнительный руководитель "Fortaco" Лариса Шабунова, директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт и директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт, канцлер Министерства экономики и коммуникаций Анди Леппиман, бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте.
Все прошедшие дистанцию полумарафона и пятикилометровую дистанцию получат оформленную художником Прийтом Верлином юбилейную медаль энергозабега, на которой изображены крепость Германа и знаменитый Шведский лев. На медали детских забегов изображен веселый львенок.
Бесплатный концерт для участников и зрителей энергозабега даст принесший Эстонии 13-е место на конкурсе песни "Евровидения" Стефан.
Нарвский энергозабег, суббота, 11 июня
9.00 Открыты центр соревнования и спортивная ярмарка в Йоаорге (Липовая ямка)
10.00 Детские забеги в замковом парке
10.45 Гимнастическая разминка "MyFitness"
11.00 Старт забега, ходьбы и скандинавской ходьбы на 5 км в Йоаорге
11.45 Гимнастическая разминка "MyFitness"
12.00 Старт полумарафона на 21,1 км на улице Пушкина
12.15 Дистанция 5 км, награждение
12.30 Концерт энергозабега: Стефан
14.00 Полумарафон, награждение
14.10 Концерт энергозабега: Стефан