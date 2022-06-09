На площади "Вирула" в субботу будет много музыки и льда

Недавно в Кохтла-Ярве отгремело масштабное гулянье в честь профессионального праздника - Дня химика. А в предстоящую субботу горожан вновь ждет большой праздник - кохтлаярвесцы отметят очередную годовщину города. Праздничная программа будет проходить на площади "Вирула" с 13 часов.

- Наполним этот день музыкой, - пообещала директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова. - Команда постаралась, чтобы программа была разнообразной, на любой возраст и вкус. Откроет концерт Кохтла-Ярвеский городской оркестр. Свои таланты представят Ахтмеская и Кохтла-Ярвеская школы искусств. Выступит молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии. Пригласили эстрадных исполнителей Павла Шелла и Михаила Дмитриева - их кохтлаярвесцы давно знают. Готовы порадовать публику не менее популярные ансамбли "Vulgari Moribus" и "Bliss". Хедлайнер программы Койт Тооме с группой уже неоднократно украшал наши городские мероприятия, и несомненно, что новая встреча с ними порадует горожан.

Организаторы подготовили также развлекательную программу - кроме аттракционов, можно будет поучаствовать в разных мастер-классах, которые подготовили сотрудники Кохтла-Ярвеского центра культуры и Кохтла-Ярвеского дома творчества школьников.

В летний день на площади можно будет даже покататься на коньках - площадку с искусственным льдом сюда привезет хоккейный клуб "Эверест". А тем, у кого хватит задора, предлагают охладить пыл в ледовом холле - с 19 часов там начнется дискотека.