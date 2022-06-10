ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В Ида-Вирумаа растет гражданская активность

Второй материал рассказывает о продолжении спора вокруг будущего Люганузеской школы, когда местный народ не смирился с тем, что власти, просто ссылаясь на нехватку денег, одним росчерком пера закрывают их историческую школу. Значит, людям не все равно, что происходит в их родном месте. Это служит четким сигналом волостным властям: мы не будем мириться с тем, что к нашему мнению не прислушиваются.

В Нарве тоже усиливаются протестные голоса из-за реформы школ и детсадов, и недовольные люди принуждают власти к диалогу.

Неожиданно сильный резонанс вызвало отключение уличного освещения на летние месяцы в Кохтла-Ярве. Активисты организовали сбор подписей против этого, да и полиция выступила на стороне народа. "Является ли безопасность тем, за счет чего было бы правильно экономить?" - спрашивают протестующие. Очевидно, столь бурная реакция стала плохим сюрпризом для горуправления.