В сегодняшней газете можно прочитать о том, как проживающая в районе Кохтла-Нымме местная община взялась и создала свою деревню. Это не просто некий формальный шаг, навеянный желанием жить особняком в своей деревне. Это искреннее желание в будущем улучшить место своего проживания, а также укрепить общинную принадлежность.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В Ида-Вирумаа растет гражданская активность
Второй материал рассказывает о продолжении спора вокруг будущего Люганузеской школы, когда местный народ не смирился с тем, что власти, просто ссылаясь на нехватку денег, одним росчерком пера закрывают их историческую школу. Значит, людям не все равно, что происходит в их родном месте. Это служит четким сигналом волостным властям: мы не будем мириться с тем, что к нашему мнению не прислушиваются.
В Нарве тоже усиливаются протестные голоса из-за реформы школ и детсадов, и недовольные люди принуждают власти к диалогу.
Неожиданно сильный резонанс вызвало отключение уличного освещения на летние месяцы в Кохтла-Ярве. Активисты организовали сбор подписей против этого, да и полиция выступила на стороне народа. "Является ли безопасность тем, за счет чего было бы правильно экономить?" - спрашивают протестующие. Очевидно, столь бурная реакция стала плохим сюрпризом для горуправления.
Все эти примеры по сути позитивные, так как отражают рост гражданской активности в нашем уезде. Это явление демонстрирует, что местные общины избавились от широко распространенного прежде мнения, будто воля простого человека против воли властей силы не имеет. По Конституции Эстонии именно народ является носителем высшей власти.