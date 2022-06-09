СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кукрузе в драке использовали острый предмет

На месте происшествия полицейские задержали 41-летнего мужчину и 49-летнюю женщину. Скорая помощь увезла в больницу мужчин 31, 38 и 30 лет. Последний получил более тяжелые ранения, чем остальные.

При сведении счетов пострадал мужчина

7 июня полиции сообщили, что во время конфликта на Лепа теэ в Кивиыли 41-летний мужчина нанес телесные повреждения 37-летнему мужчине. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого.

Пенсионер напал на женщину

7 июня в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Ийзаку 72-летний мужчина в ходе конфликта ударил 65-летнюю женщину. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе возбужденного полицией уголовного дела.

Мошенник взял кредит от имени женщины

Полиция получила сообщение о том, что 6 июня женщине, проживающей в Тойла, позвонил неизвестный, который обманным путем уговорил заявительницу ввести ее пин-коды в компьютере. Позже женщина обнаружила, что на ее имя был взят кредит в размере 6698 евро.

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