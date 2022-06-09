5 июня в полицию поступило сообщение о том, что в ходе конфликта, произошедшего перед жилым домом в Кукрузе, в ход пошел острый предмет, в результате чего пострадали три человека.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кукрузе в драке использовали острый предмет
На месте происшествия полицейские задержали 41-летнего мужчину и 49-летнюю женщину. Скорая помощь увезла в больницу мужчин 31, 38 и 30 лет. Последний получил более тяжелые ранения, чем остальные.
При сведении счетов пострадал мужчина
7 июня полиции сообщили, что во время конфликта на Лепа теэ в Кивиыли 41-летний мужчина нанес телесные повреждения 37-летнему мужчине. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого.
Пенсионер напал на женщину
7 июня в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Ийзаку 72-летний мужчина в ходе конфликта ударил 65-летнюю женщину. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе возбужденного полицией уголовного дела.
Мошенник взял кредит от имени женщины
Полиция получила сообщение о том, что 6 июня женщине, проживающей в Тойла, позвонил неизвестный, который обманным путем уговорил заявительницу ввести ее пин-коды в компьютере. Позже женщина обнаружила, что на ее имя был взят кредит в размере 6698 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.