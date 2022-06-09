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НОВАЯ ДЕРЕВНЯ ⟩ Жители: "Еще бы канализацию - и жизнь была бы прекрасная!"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Жители: "Еще бы канализацию - и жизнь была бы прекрасная!"
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Советник Тойлаского волостного управления по развитию Мехис Луус объяснил, как далее пойдет процесс создания деревни. К концу года новая деревня должна быть на карте Тойлаской волости.
Советник Тойлаского волостного управления по развитию Мехис Луус объяснил, как далее пойдет процесс создания деревни. К концу года новая деревня должна быть на карте Тойлаской волости. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Местный народ одобрил план, по которому улицы в окрестностях железной дороги с 63 расположенными на них домохозяйствами, являвшиеся до сих пор частью поселка Кохтла-Нымме, образуют отдельную деревню - Кохтла-Ууэкюла.

- Когда Калев Наур предложил образовать новую деревню, мы все это поддержали, - сказали Любовь Кепел, Галина Захарова и Елена Рогозик после состоявшегося в прошлый четверг народного собрания.

Женщины возлагали большие надежды на то, что когда появится своя деревня, то народ получит и деревенского старейшину.

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