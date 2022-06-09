НОВАЯ ДЕРЕВНЯ ⟩ Жители: "Еще бы канализацию - и жизнь была бы прекрасная!"

Советник Тойлаского волостного управления по развитию Мехис Луус объяснил, как далее пойдет процесс создания деревни. К концу года новая деревня должна быть на карте Тойлаской волости.

Местный народ одобрил план, по которому улицы в окрестностях железной дороги с 63 расположенными на них домохозяйствами, являвшиеся до сих пор частью поселка Кохтла-Нымме, образуют отдельную деревню - Кохтла-Ууэкюла.