Идей для народного бюджета у людей предостаточно, но не хватает представления, во сколько на самом деле обойдется реализация той или иной идеи.
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Отданный на откуп людям народный бюджет заставляет их шевелиться
Отданный на откуп людям народный бюджет заставляет их шевелиться
Йыхвиская волость в прошлом году впервые вышла с идеей народного бюджета. Информации и пояснений, вероятно, оказалось мало, так как представленные идеи были не самым лучшим образом продуманы, а некоторые из них были направлены, скорее, на гостей города, чем на благо общины.