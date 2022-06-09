Отданный на откуп людям народный бюджет заставляет их шевелиться

Йыхвиская волость в прошлом году впервые вышла с идеей народного бюджета. Информации и пояснений, вероятно, оказалось мало, так как представленные идеи были не самым лучшим образом продуманы, а некоторые из них были направлены, скорее, на гостей города, чем на благо общины.

Во время голосования жители волости поддержали дополнение детской площадки в Йыхвиском парке. К сожалению, план автора идеи с учетом размера бюджета оказался слишком смелым, и его пришлось сильно урезать. Однако к осени по соседству с детской площадкой построили полосу препятствий, побуждающую детей двигаться, а в ближайшее время там появится и освещение.