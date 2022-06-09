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Отданный на откуп людям народный бюджет заставляет их шевелиться

Кюлли Крийс
, журналист
Отданный на откуп людям народный бюджет заставляет их шевелиться
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Благодаря первому народному бюджету Йыхви в прошлом году в Йыхвиском парке была построена полоса препятствий.
Благодаря первому народному бюджету Йыхви в прошлом году в Йыхвиском парке была построена полоса препятствий. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Идей для народного бюджета у людей предостаточно, но не хватает представления, во сколько на самом деле обойдется реализация той или иной идеи.

Йыхвиская волость в прошлом году впервые вышла с идеей народного бюджета. Информации и пояснений, вероятно, оказалось мало, так как представленные идеи были не самым лучшим образом продуманы, а некоторые из них были направлены, скорее, на гостей города, чем на благо общины.

Во время голосования жители волости поддержали дополнение детской площадки в Йыхвиском парке. К сожалению, план автора идеи с учетом размера бюджета оказался слишком смелым, и его пришлось сильно урезать. Однако к осени по соседству с детской площадкой построили полосу препятствий, побуждающую детей двигаться, а в ближайшее время там появится и освещение.

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