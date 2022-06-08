31 человек окончил в среду срочную службу в подразделении Сил специальных операций (ССО), тем самым пополнив резерв войск спецназа, сообщает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.
Спецназ из срочников: первый выпуск ушел в резерв
"Даже в самые трудные моменты военнослужащие сохраняли мотивацию и демонстрировали волю, достойную бойцов войск специального назначения, - отметил командующий ССО Эстонии полковник Маргус Куул. Он добавил, что свежеиспеченные резервисты стали достойным пополнением запаса. "Любому агрессору стоит их опасаться", сказал полковник.
Подготовку в подразделении ССО начало 48 военнослужащих срочной службы июльского и октябрьского призывов. По окончанию базового солдатского курса для дальнейшего обучения в спецназе отобрали 31 солдата - как мужчин, так и женщин.
Военнослужащие получили специальную подготовку в подрывном деле, медицине, связи и других сферах, а затем проверили свои навыки в составе малых тактических групп. Вдобавок они научились действовать с лодок, а кульминацией службы стали парашютные прыжки.
Обучение военнослужащих в составе ССО нацелено на формирование резервных сил спецназа. Подобные подразделения обучены действовать на суше, в воздухе, и воде. Они также способны действовать и атаковать приоритетные цели в тылу противника.