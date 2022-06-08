Нехватка персонала и новая багажная система: в Таллиннском аэропорту огромные очереди

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ заверил корреспондента Rus.ERR, что сейчас очереди почти во всех европейских аэропортах. "Причины, конечно, разные, но самая главная - все-таки в нехватке рабочей силы. Однако проблема не так серьезна, как во многих аэропортах Европы", - сказал Пяргмяэ.

По его словам, аэропорт ищет решение проблемы и намерен нанять новый персонал. "Скоро они приступят к работе, сейчас идет учеба. Мы надеемся, что через месяц у нас ситуация значительно улучшится", - пообещал он.

Коммерческий директор аэропорта отметил, что есть еще одна причина сложившейся ситуации: "У нас уже две недели идет подготовка к переходу на новую багажную систему для исходящих полетов и отправляющегося багажа. С этим могут быть маленькие технические проблемы. Нам очень жаль, но мы надеемся, что люди поймут. Думаю, скоро это тоже нормализуется".

Аэропорт намерен взять на работу около 20 новых сотрудников. Партнер аэропорта G4S также намерен нанять ориентировочно 20 человек для работы на контрольном пункте.

Напрашивается вывод: в настоящий момент имеет смысл приезжать в аэропорт не за два часа, как рекомендуется, а раньше. "Это зависит от полета: если чек-ин уже сделан, а дополнительного багажа нет, то можно прийти раньше на 2,5 часа. Однако если надо зарегистрироваться на рейс в аэропорту, то чек-ин можно сделать за 2 часа до вылета, так что мы все же советуем приходить за 2 часа", - сказал Пяргмяэ.

По его словам, случаев, когда пассажиры пропускали свой рейс из-за очередей на чек-ине, было очень мало. "Такие вещи обычно случаются с чартерными рейсами, потому что там нужно проверять документы. Там большинство летит в Турцию, и процесс проверки занимает больше времени. Это значит и то, что чартерные рейсы просто всех ждут и вылетают немного позже", - отметил он.