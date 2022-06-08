В мае через Таллиннский аэропорт прошло 271 484 пассажира – рекордное месячное количество обслуженных пассажиров за последние два с половиной года. Данный показатель составляет 90% от докризисного числа пассажиров, сообщает Таллиннский аэропорт.
В мае через Таллиннский аэропорт прошло 271 484 пассажира
По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, количество пассажиров в часы пик уже достигло докризисного уровня и происходит интенсивное восстановление авиационного сообщения. «В последние недели средства массовой информации активно освещают длинные очереди в аэропортах во всей Европе, вызванные резким увеличением числа пассажиров в сочетании с нехваткой персонала. Мы вместе с нашими партнерами прилагаем ежедневные усилия ради привлечения новых работников и обеспечения неизменно высокого качества обслуживания. Но ради максимально комфортного и приятного начала каждой поездки мы настоятельно просим всех пассажиров прибывать в аэропорт по меньшей мере за 2 часа до вылета. Все пассажиры также обязаны помещать в ручную кладь только разрешенные жидкости и предметы, чтобы как можно быстрее проходить проверку», сказал Пяргмяэ, добавив, что пассажирам только с ручной кладью разумнее всего регистрироваться на рейс заранее в Интернете, чтобы в аэропорту можно было сразу пройти проверку.
В мае совершались регулярные рейсы в 34 пункта назначения. Больше всего пассажиров летали без пересадок в узловые аэропорты Хельсинки, Франкфурта и Риги, а также в Стокгольм и Варшаву. Средняя заполняемость регулярных рейсов составила в мае 71%. Чартерные рейсы предпочло около 13% всех пассажиров, их основными пунктами назначения были Анталья и курорты Греции, Туниса, Черногории и Португалии.
Самая большая доля рынка была у Ryanair с 15 маршрутами из Таллинна – услугами этой авиакомпании воспользовались 22% всех пассажиров. Air Baltic с 13 маршрутами обслужила 21% пассажиров. Рейсы бюджетных авиакомпаний выбрали в общей сложности 29% пассажиров.
В мае было произведено 3652 летные операции, что составляет в среднем 118 посадок и взлетов в день.
Самым оживленным региональным аэропортом был Курессааре, обслуживший за май 3531 пассажира. Через аэропорт Кярдла прошло 1211 пассажиров, Тарту – 1202, Пярну – 224.