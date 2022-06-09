Вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур побывал с рабочим визитом в Украине

«За эти три дня я видел, что Житомир, Бородянка, Малин, Буча, Ирпень и Киев пережили очень суровое время. Это умом не понять и словами передавать. 70 процентов города Ирпень разрушено, в том числе половина города полностью разрушено,» сказал Певкур. Страшно было видеть полностью разрушенный жилой дом, вокруг которого нет ни одного военного объекта. «Ракетой убили там 4 человека, в том числе два ребёнка. Рядом с этим домом поле, где сейчас цветут васильки и маки. Эстонии и Украине эти цветы являются символами памяти ветеранов,» продолжал Певкур.