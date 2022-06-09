Первый заместитель председателья Рийгикогу Ханно Певкур побывал с рабочим визитом в регионах Житомира и Киева в Украине. Он посетил разрушенных Россией города, в том числе Бучу, где российские войска совершили массовые убийства гражданских жителей, сообщает пресс-служба парламента.
Вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур побывал с рабочим визитом в Украине
«За эти три дня я видел, что Житомир, Бородянка, Малин, Буча, Ирпень и Киев пережили очень суровое время. Это умом не понять и словами передавать. 70 процентов города Ирпень разрушено, в том числе половина города полностью разрушено,» сказал Певкур. Страшно было видеть полностью разрушенный жилой дом, вокруг которого нет ни одного военного объекта. «Ракетой убили там 4 человека, в том числе два ребёнка. Рядом с этим домом поле, где сейчас цветут васильки и маки. Эстонии и Украине эти цветы являются символами памяти ветеранов,» продолжал Певкур.
На встречах с руководством Украины кроме военной обстановки говорили и о восстановлении Украины. Певкур подтвердил, что Эстония поможет восстановить инфраструктуру Украины. Он сказал, что украинцы сражаются за свою страну до победного конца. «Наше дело – помочь им при восстановлении страны,» сказал он.
С Украинской стороны Певкура встретили первый вице-спикер Верховной Рады Олександр Корниенко и руководитель Украинско-Эстонской парламентской группы дружбы Арсений Пушкаренко и другие члены парламента. Певкур встретился и с председателем Совета безопасности Украины Олексием Дамъниловым и министром инфраструктуры Олександром Кубраковым, также с заместителем министра внутренних дел и руковбодителами Житомирской и Киевской областей.